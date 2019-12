Skoro ga nitko ne može prepoznati! Zgodni hrvatski chef objavio fotku iz mladosti

Iz obiteljskog albuma😊 #kadsambiodjecakmali #jakomisespavalo #ribarskeprice #samomore #livingbythesea #eatmorefish #batelinaisastateofmind #noneedtoworry #noneedtoexplain #noneedtorush #livinglife

A post shared by Skoko David (@ribarevsin) on Dec 17, 2019 at 6:09am PST