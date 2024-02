'Skandalozne voditeljice nisu dobrodošle': Glavna urednica IN magazina otkrila sve o omiljenoj TV emisiji

Sretan rođendan "IN magazin"! - odmah na početku razgovora govorim glavnoj urednici popularne lifestyle i celebrity emisije Ivani Mandić kojoj je emisija od samog početka pripala pod glavnom uredničkom palicom. Dosad je kroz dugih petnaest godina "IN magazina" emitirano čak 3500 emisija, a donosi najraznovrsnije teme iz domaćeg, ali i stranog showbiza - uz koju se gledatelji svakako zabavljaju i opuštaju. U iskrenom razgovoru za Ekran Večernjeg lista Ivana Mandić otkrila nam je kako je družina "IN magazina" proslavila petnaesti rođendan emisije, s kojim se izazovima najčešće susreće kao glavna urednica, o hrvatskim celebrityjima i njihovim 'crnim listama', planiraju li promijeniti TV voditeljice kako bi osvježili emisiju novim licima te na kakve voditelje nikada ne bi pristala da vode ovu popularnu emisiju.

Prošlo je već 15 godina od jedne od najpopularnijih celebrity i lifestyle domaćih emisija "IN magazin“...

Istina, da! Nevjerojatno brzo je prošlo tih petnaest godina, a ta brojka gotovo pa čovjeka zastraši. S druge strane, sve to vrijeme kao da je stalo u jedan beskrajno dug dan. Iskreno, da je toliko godina prošlo najviše vidim po djeci svojih kolega. Kad smo prije petnaest godina počeli raditi "IN magazin" bili smo jedna izuzetno mlada redakcija, a većini kolega to je bio prvi novinarski posao, ako ne i prvi posao uopće u životu. Svi ti 'moji klinci' danas su obiteljski ljudi, u brakovima i imaju svoju djecu koja su već stasala. Sama činjenica da dijete koje se rodilo u vrijeme kad se emitirala naša prva emisija danas ima 15 godina i srednjoškolac je, zvuči mi nevjerojatno.

Kako ste proslavili rođendan "IN magazina“?

Proslavili smo rođendan na lijepom okupljanju našem studiju, a poslije smo svi zajedno otišli na redakcijsku večeru. Bilo je to druženje za pamćenje.

Od gotovo samog početka ste glavna urednica "IN magazina". S kojim se sve izazovima susrećete?

Najveći izazov s kojim se svi u redakciji susrećemo jest stalni 'update' kako bismo bili u rangu s novim medijima; portalima i društvenim mrežama. To su mediji koji se ekstremnom brzinom razvijaju posljednjih godina. Prije petnaest godina kada smo počeli raditi na emisiji televizija je još uvijek bila najbrži medij. Portali nisu bili u tolikoj mjeri korišteni kao što su danas. Kako televizija više nije najbrži medij, tome trebamo 'doskočiti' kako bismo i dalje bili aktualni. Novinarstvo odnosno prenošenje informacija puno je brže nego je to bilo prije petnaestak godina, a kamoli u vrijeme kada sam započela novinarsku karijeru – a tome ima 28 godina. Potom dolazimo i do nekih novih generacija koje imaju drugačije želje, očekivanja i pogled na svijet. Danas ti mladi ljudi žive na posve drugačiji način, a njihovi su prioriteti drugačiji u odnosu na vrijeme prije 15 ili 20 godina. Cilj nam je pridobiti i njihovo povjerenje i interes.

Borite li se i s manjkom tema? Vjerujem kako domaći celebrityji baš i ne vole stati pred kamere…

Naravno, i to je jedna od promjena koja se dogodila u ovih petnaest godina. Ljudi su ranije pratili televiziju kako bi vidjeli nekog od svojih omiljenih celebrityja , a danas su zvijezde dostupnije kroz društvene mreže na kojima plasiraju isključivo ono što sami žele i to u zoni komfora, odnosno kontroliranim uvjetima. No, društvene mreže danas su i nama novinarima izvor informacija. Utrka s vremenom možda jest na njihovoj strani, ali nama informacija s mreža služi kao temelj na kojem gradimo svoju, drugačiju i sveobuhvatniju priču.

Dakle, možemo reći da se s godinama "IN magazin" promijenio, a što je ostalo isto?

Nije se promijenio odnos prema gledateljima. Mi smo pitka i zabavna emisija koja se emitira u 17 i 30 sati na Novoj TV, u vrijeme kada ljudi dolaze s posla. Želimo da im naš sadržaj bude dnevna doza opuštanja nakon cjelodnevnog stresa. Često se smatra kako je emisiju zabavnog karaktera jednostavno napraviti, a to je neistina. Dug je proces nastanka samo jednog priloga. Radila sam gotovo petnaest godina u informativnom programu, u kojem sam pratila politiku. Sad već petnaest godina radim lifestyle i showbiz. Svako novinarstvo, ako mu se uistinu sa srcem predaš, jednako je zahtjevno. I ni jedno nije lišeno stresa...

Trenutno ste jedna od najjačih emisija takvog karaktera, a vaša konkurencija ugasila je RTL Ekskluziv zbog manje gledanosti, a što je vama, vjerujem uvelike pomoglo. Kakva je gledanost "IN magazina" i što mu predviđate?

Mi smo zadovoljni gledanošću, ali naravno uvijek stremimo boljem. I dalje smo najgledanija lifestyle emisija. Trudit ćemo se takvi i ostati i uvijek pružati najbolje od sebe. Ono što osobno volim u "IN magazinu" jest interakcija s gledateljima kroz rubrike u kojima imamo neposredan kontakt s njima. Primjer su uređenja vrtova koje radimo. Sada smo u osmišljavanju još nekoliko takvih projekata u kojima je gledatelj u fokusu.

S obzirom na to da dolaze novije generacije i nova poznata lica jeste razmišljali o promjeni voditeljica?

Zadovoljni smo našim voditeljicama Mijom i Mineom koje gledatelji vole i već godinama prepoznaju kao dio emisije. Uvijek se trudimo sadržajem i izgledom biti ukorak s vremenom i preferencijama publike. Uvodimo nove rubrike, donosimo sadržajna osvježenja, a otvoreni smo i za dodatna, nova TV lica.

Jeste opušteniji od kad je glavna konkurencija izgasila svoju emisiju istog karaktera?

Nikad se nisam opterećivala konkurencijom. Mislim da su u vrijeme emitiranja te dvije emisije bile dovoljno različite i da je svaka imala svoju publiku. Konkurencija je zdrava i treba je doživljavati kao poticaj da radiš više i bolje. Neka nas bude što više...

I sami ste rekli da ste u "IN magazin" došli iz informativnog programa. Znači li to da vas je showbiz uvijek potajno zanimao?

Nije! Ja sam zapravo uvijek mislila da ću biti u newsu, no splet okolnosti me doveo do redakcije "IN magazina" u koji sam došla iz hrvatske redakcije BBC-a i magazina Istraga. U početku sam sama sa sobom imala problem s odmakom od ozbiljnih tema. No, drago mi je da se sve tako odvilo i danas mogu reći da sam na pravom mjestu.

Jeste brzo pohvatali sve domaće celebrityje?

Jesam, jer sam scenu privatno pratila, nije da nisam znala ništa o tome. Brzo sam počela uživati u showbiznisu i lifestyle temama i mogu vam reći da mi politika ni najmanje ne nedostaje.

Kako izgleda jedan vaš radni dan i kako zapravo nastaje emisija IN magazin?

Održavamo kolegije na kojima pretresamo aktualnosti i dogovaramo teme kojima ćemo se baviti. Teme svakom novinaru dodjeljujem po nekom njegovom novinarskom senzibilitetu, nakon ovoliko proteklog vremena znam što kome od njih najbolje „leži“ i kroz koju će temu moći dati svoj maksimum. Novinari odlaze na teren, snimaju, po povratku se konzultiramo oko izrade priloga, pišu se tekstovi potom se sa snimljenim materijalom i tekstom odlazi u montažu. Svaki gotovi prilog potom se pregledava i ako je potrebno rade se korekcije. I tako iz dana u dan već 15 godina.

S kojim ste se sve neugodnim situacijama susreli kao urednica? Jesu li vam poznati Hrvati nekada prijetili?

Nisu mi nikada prijetili i stvarno se ne sjećam da sam imala neugodnu situaciju zbog nekog objavljenog priloga. Najveća neugoda s kojom smo se sreli jest da nam je netko bio spriječen dati intervju u terminu u kojem smo mi zamislili… A to su uobičajene situacije u svakom novinarstvu. No, na našoj listi poznatih Hrvata nemamo one koji su odlučili da nikada neće surađivati s nama i stati pred našu kameru.

Imate li nekog na 'crnoj listi'?

Crna lista kao takva u "IN magazinu" ne postoji. Naravno, to ne znači da baš svatko i uvijek može dobiti minutažu u našoj emisiji. Volim dati šansu mladim ljudima, ljudima koji se tek pojavljuju na sceni. Kada osjetim tj. primijetim da je netko talentiran i vrijedan, i namirišem da bi mogao ostvariti nešto dobro, takvima uvijek dajem priliku. No, budimo iskreni, postoji sadržaj koji nikada ne bih pustila u eter.

Niste baš kao vaše voditeljice i novinari u centru pažnje... Kako to?

Sad ste me baš nasmijali, ja sam jedna samozatajna osoba. Showbiz je moj posao, ali istovremeno ne živim ga kroz samu sebe. U privatnom životu nemam potrebu izlaziti na razvikana mjesta. Kad sam bila mlada novinarka bilo me posvuda, i na promocijama i premijerama, revijama i slično. Danas me moja dnevna doza showbiza koju proživim u redakciji uređujući emisiju dovoljno 'nahrani'.

Imate li neki 'briefing' za voditeljice i novinare kako se trebaju ponašati i smeta li vam interes javnosti za njihove živote i moguće skandale?

Jasno mi je da su životi, naročito voditeljica "IN magazina", pod lupom javnosti. No, i Minea i Mia zrele su, pametne, iskusne i odgovorne osobe koje brinu o svojim pojavljivanjima u javnosti. Minea se vrlo lako nosi s medijskom pažnjom, s obzirom na to da je dio showbiz scene već 30 godina. Mia je također jako dugo u ovom poslu, a i inače je jedna urbana, sofisticirana žena. Ako me pitate bi li na mjestu voditeljice voljela imati neku osobu sklonu skandalima, i svakog je tjedna gledati na novinskim naslovnicama iz tih razloga – moj odgovor je veliko ne.

Svojedobno ste za Večernji list rekli kako se u Hrvatskoj ne rađaju nove zvijezde i kako nema novog Olivera Dragojevića i Ene Begović. Zbog čega je to tako?

Mislim da novim imenima koja žele postati zvijezde, i za to zaista imaju predispozicije prije svega nedostaje logistika. Nedostaju prije svega dobri menadžeri, dobro osmišljena mašinerija koja bi se bavila talentiranim izvođačima.



Što sebi priželjkujete u budućnosti i koja je vaša sljedeća stepenica u karijeri?

Nadam se da ću mirovinu dočekati u novinarstvu. Profesionalni izazov bio bi mi rad na nekakvom dokumentarcu. Kako sam posljednjih 15 godina plivam u lifestyle i showbizz vodama neka taj dokumentarac bude upravo iz te domene. Bilo bi više no izazovno raditi na dokumentarnom filmu posvećenom Mati Miši Kovaču. Kakva bi to bila priča i kakav soundtrack...

A tko je zapravo Ivana kada nakon napornog radnog dana dođe kući svom suprugu Goranu?

Ivana kod kuće svakako nije glamurozna, ona je kući u nekim sportskim kombinacijama, u dnevnom boravku pokrivena toplom dekicom, s daljinskim upravljačem u ruci traži film na nekom od streaming servisa…

