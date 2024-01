Književnik Dežulović odgovorio Dobroniću: Ako tako prolaze moćne žene, kako tek prolaze one nemoćne

Severina je Vrhovnom sudu uputila otvoreno pismo nakon što je Vrhovni sud sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nad sinom Aleksandrom, čime se sin automatski vraća ocu Milanu Popoviću, a o cijelom slučaju oglasio se čelnik Vrhovnog suda Radovan Dobronić koji je rekao kako je situacija kristalno jasna, naglašavajući da vještak iskaz mora dati usmeno, a ne pismeno, što je i bio razlog ukidanja presude.

U svojoj izjavi u kojoj je komentirao ovaj slučaj rekao je i kako se Severina ne može "shvaćati malom i nemoćnom ženicom".

– Ona je vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zato što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan – rekao je Dobronić za Index. Na ove izjave Radovana Dobronića odgovorio je književnik i kolumnist Boris Dežulović.

– Želimo poslati javnu podršku ne Severini, odnosno ne samo Severini već prije svega malom Aleksandru. Poanta cijele priče i fokus cijele priče mora biti dijete, mali Aleksandar, ne Severina, ne Milan, ne mi. Dijete. Kao očita žrtva izopačenog sistema – rekao je Boris Dežulović za N1 i u nastavku komentirao i izjave suca Dobronića.

– One su u najblažu ruku, a kad ja kažem da je nešto u najblažu ruku, znate što mislim o tome… skandalozne. Neprimjereno je komentirati slučaj na način da se jedna od sudionica parnice proglašava najmoćnijom ženom u Hrvatskoj, da se uopće komentira od predsjednika Vrhovnog suda, za mene laika s tri razreda srednje građevinske škole, potpuno je nezamisliva i skandalozna. Da ne govorim koliko je pogrešna. Čak i da je točna, bila bi skandalozna – rekao je Dežulović i još objasnio:

– Što onda reći o činjenici da jedna tako moćna žena kao što je Severina bude žrtva takvog sistema? Ako tako prolaze moćne žene, moramo i trebamo misliti kako prolaze one nemoćne. Ako tako prolazi u takvoj jednoj parnici jedan Milan Popović, onda možemo misliti kako je on moćan, kad je u jednoj državi kao stranac, da ne kažem Srbin, moćniji od najmoćnije žene. Što to govori o moći žene u Hrvatskoj, što to govori o ženama uopće u Hrvatskoj, to ostavljam gledateljima da prosude.

Severini sa svih strana stiže podrška njezinih kolega, a jučer u televizijskom prijenosu dodjele nagrade Cesarica podršku su joj izrazili i dečki iz Leta 3 te Gibonni.

