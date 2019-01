Skandal koji je šokirao svijet: Slavni pjevač godinama seksualno zlostavljao maloljetnice

Nije strano da se heroji nekada pretvore u prava čudovišta, a upravo se to dogodilo pjevaču R. Kellyju. Mnogima omiljeni R&B izvođač 90-ih s hitovima kao što su, između ostalih „I Believe I Can Fly“ i „Bump N’ Grind“, godinama negira optužbe koje uključuju seks s maloljetnicama, ali i to da je vođa sekte.

Američka televizijska mreža Lifetime ovog je siječnja emitirala dokumentarac od šest epizoda u kojima se detaljno obrađuju navodi o seksualnom zlostavljanju za koje je optužen.

Robert Kelly bio je plaho, nesigurno dijete iz Chicaga, koje se sramilo svoje nepismenosti, tvrde njegova braća Carey i Bruce Kelly koji također svjedoče da je od malena bio glazbeno nadaren.

Kao djeca, Carey i Robert bili su seksualno zlostavljani, što je pjevač potvrdio novinaru Tavisu Smileyu u intervjuu iz 2012. Rekao je kako su za to bili krivi „ljudi iz njegove obitelji“ i da je trajalo od njegove sedme do 13 godine.

To je primijetila i njegova bivša učiteljica glazbenog dr. Lena McLin s Kenwoodske akademije, koja je rekla da se to, iako on o tome nije pričao, dalo naslutiti u njegovoj glazbi. Primijetila je da je Kelly dosta seksualno agresivan u pjesama koje piše. No sve se to pogoršalo kada je postao slavan.

Jedna svjedokinja njegova seksualno agresivnog ponašanja bila je Javonte Cunningham, bivši prateći vokal. Ona je upoznala Kellyja 1990. kada je imala samo 14 godina. Prisjeća se da je vidjela pjevača u seksualnom odnosu s tinejdžericom u studiju za vrijeme snimanja pjesme „Slow Dance (Hey Mr. DJ)“ grupe Public Announcemet, u kojoj je on bio vodeći vokal.

Godine 1993. Kelly je započeo solo karijeru debitantskim albumom „12 Play“ zbog kojeg je postao planetarno popularan, zbog čega je imao privilegiju surađivati i razvijati talente mladih umjetnika. Jedan od njegovih „projekata“ bila je nećakinja njegova menadžera, tada 12-godišnja Aaliyah. Kelly je producirao njezin debitantski singl „Age Ain’t Nothin but A Number“. Zbog naslova koji doslovno preveden znači „godine su samo brojka“, mnogi su bili uvjereni da se radi o vezi između mlade djevojke i mnogo starijeg muškarca. U dokumentarcu spomenuta Cunningham tvrdi da je vidjela kako Aaliyah i R. Kelly imaju spolni odnos. Majka pokojne pjevačice Diane Haughton u izjavi koja cirkulira internetom od 2. siječnja negira te tvrdnje, te ih naziva „lažima i izmišljotinama“.

Istinu je otkrio vjenčani list o kojem su pisali MTV i VIBE. Na dokumentu piše da je Aaliyah napunila 18 godina iako je tada imala samo 15. Menadžer Kellyjeve turneje koji je bio prisutan na ceremoniji u Illinoisu rekao je kako je krivotvorio dokumente za njih, te da je Robert platio mladoj pjevačici u usponu 100 dolara kako ga ne bi tužila, a njezini roditelji poništili su brak za dva mjeseca.

Nakon veze s Aaliyah, R. se okrenuo nepoznatim djevojkama, te je svojim asistentima naredio da ih traže po lokalnim shopping centrima, kaže Carey Kelly. Jedna od žrtava koju je tako upoznao bila je Lizzette Martinez koja ga je upoznala u Miamiju 1995. Martinez je silno željela biti pjevačica i bila je uvjerena da joj je to dobra prilika za uspjeh sve dok je jedne noći dok su bili u studiju Kelly nije nasilno poljubio.

- Seks s njim nije bio prirodan – rekla je Martinez, te dodala: - Osjećala sam se kao objekt. Kada je doznala da je Kelly oženjen, bila je u vezi s njim već godinu dana.

Da, Robert je bio oženjen tada 19-godišnjom plesačicom Andreom Kelly koja se u njega zaljubila kada joj je pokazao da je osjećajan i ranjiv te da je nesiguran jer nije znao čitati.

Martinez je rekla kako je pjevač tražio da ga zove „tatice“, ali i prisjetila se traumatičnog trenutka kada ju je on vukao za kosu po hodniku jer mu se usudila proturječiti. Zahtijevao je od nje da izvodi seksualne radnje dok su bili na stražnjem sjedalu auta u kojem su bili i njihovi prijatelji. A nakon što je pobacila, Kelly je o toj situaciji napisao popularnu pjesmu „You Are Not Alone“ koju je otpjevao Michael Jackson. Ostavila ga je nakon što je završila na intenzivnoj njezi mjesec dana i zamalo umrla jer joj je prenio mononukleozu.

Još jedna navodna žrtva bila je Lisa Van Allen, tada 17-godišnjakinja, koja ga je upoznala kada su zajedno snimali spot. On ju je pozvao u Chicago, a ljubav su vodili u njegovu studiju. Prisiljavao ju je na spolne činove koje je nekada i snimao, bez njezina dopuštenja. Kelly ju je tjerao i da u vezu uključe i druge djevojke, od 14 i 16 godina.

Jedne večeri ostavio je torbu s videokasetama u njezinoj sobi. Iz znatiželje ih je počela gledati te je na jednoj prepoznala sebe, ali i 14-godišnju djevojčicu, nećakinju R&B pjevačice Sparkle. Kaže i da je vidjela pjevača kako urinira po djevojčici.

- Mislila sam da je to odvratno, čudno i ponižavajuće – rekla je Van Allen.

Lisa je uzela kasetu kako bi je sakrila, jer se bojala da će je netko pronaći i pregledati. Kasnije je saznala da postoje mnogobrojne kopije, te je to rekla Robertu, no bilo je prekasno. Kasetu je netko već anonimno ubacio u poštanski sandučić glazbenog kritičara Jima DeRogartisa koji je u to vrijeme radio za Chicago Sun-Times.

Novinari su najprije kontaktirali pjevačicu Sparkle koja je rekla kako je prepoznala frizuru svoje nećakinje, a kasnije su kontaktirali i policiju.

Nakon što se u cijelu situaciju napokon uključila policija, Kelly je svoju, tada trudnu ženu, izolirao. Poslao ju je da dijete rodi u skrivenoj u kući u Floridi i nije joj objasnio zašto. Dok je gledala vijesti, saznala je da joj je muž optužen za posjedovanje i produciranje dječje pornografije.

Kelly je na sudu izjavio da nije kriv, te je platio jamčevinu. Godinu dana poslije uhićen je zbog posjedovanja dječje pornografije u Miamiju. Policija je pronašla fotografije na kojima se jasno vidi da R. ima spolni odnos s maloljetnicom.

Roberta ništa nije zaustavilo, pa je usred svih optužbi, snimljenih dokaza i navoda 2003. izdao svoj peti studijski album „Chocolate Factory“. Njegovi odvjetnici tvrdili su da je na spornoj snimci zapravo pjevačev brat Carey, kojemu je i ponudio 100.000 dolara da laže na sudu, što je odbio.

Iako je 2002. optužen, suđenje se održalo tek 2008. A kada je počelo, na suđenju su se pojavili mnogi Kellyjevi fanovi. Među njima je bila i 14-godišnja srednjoškolka Jerhonda Pace. Rekla je da ju je odgajala samohrana majka, te da joj je bilo lako markirati i otići podržati svog tada omiljenog pjevača. Tamo se s njim i susrela i nakon suđenja su započeli vezu.

Tužiteljstvo se fokusiralo na videokasetu i 14 svjedoka, uključujući i žrtvinu prijateljicu i njihovog trenera Jacquesa Conwaya. Oboje su vjerovali da je na videokazeti nećakinja pjevačice Sparkle.

No njezina majka negirala je da je na snimci njezina kći, a porota je na kraju odlučila da Kelly nije kriv. Sudac John Petrean priznao je da nije vjerovao djevojkama koje su optužile pjevača.

Kelly je nakon suđenja izbjegavao sva pitanja o navodnoj pedofiliji u medijima, dok ga novinar BET-a nije upitao: – Sviđaju li Vam se tinejdžerice?

– Imam neke 19-godišnje prijateljice, ali ne sviđa mi se nitko neprimjeren, ako o tome govorimo - odgovorio je R.

Veza s Pace započela je kada je ona imala 16 godina. Jednaka pravila kao za Martinez vrijedila su i za nju. Morala ga je zvati „tatice“, obavještavati ga o svojem kretanju i nije smjela komunicirati s drugim muškarcima. Kada ga ne bi poslušala, Robert ju je tukao i izgladnjivao. Ostavila ga je nakon što ju je davio dok se nije onesvijestila.

Dok je bio s njom bio je u vezi i s njezinom 17-godišnjom prijateljicom Dominique Gardner, koja ga je upoznala 2009. godine. Pjevač ju je izolirao i kako tvrdi pjevačev bivši zaposlenik, natjerao ju je da obrije glavu, nosi dječačku odjeću i ponaša se kao dečko.

Godine 2017. Buzfeed je objavio članak u kojem roditelji još jedne Kellyjeve žrtve, Joycelyn Savage, tvrde da je on vođa sekte. Jocelyn, pjevačica u usponu, upoznala je Roberta kada je imala 19 godina 2015. Njezini roditelji smatrali su da nemaju razloga za brigu jer Kelly nikada nije bio optužen. No kada je Savage bila na prvoj godini fakulteta, prestala je komunicirati s roditeljima koji je nisu vidjeli dvije godine. Uvjereni su da joj je potpuno „ispran mozak“.

Jocelyn je u videointervjuu za TMZ negirala optužbe svojih roditelja, ali bivši Kellyjev zaposlenik tvrdi kako je pjevač taj intervju sam organizirao jer mu je voda došla do grla, a djevojka je odgovore na pitanja čitala iz scenarija.

Još jedna poznata Robertova žrtva je i Azriel Clary, koju je pozvao iz publike na koncertu na koji je došla s ocem. Pjevač je odlučio da će raditi s njom i otac nije vidio problem u tome, već joj je dopustio da mu da svoj broj. Danima poslije, njezini roditelji saznali su da se našla s Kellyjem sama u hotelu. Tvrde da joj pjevač nije htio pomoći s karijerom, nego ju je htio izolirati. Azrielina situacija je eskalirala izvan roditeljske kontrole, pa su poslali njezinu sestru A’Iceis u Chicago kako bi je pronašla. Ona je bila uvjerena da Kelly manipulira Azriel, pa ju je pokušala odvesti kući, na što je pjevač podivljao i povukao je natrag. A’Iceis je pozvala policiju, ali oni nisu mogli ustvrditi da je njezina sestra tamo protiv svoje volje. Obitelj nije vidjela djevojku već dvije godine.

I Asante McGee, Robertova bivša obožavateljica i žrtva progovorila je o njegovoj navodnoj sekti. Oni su se upoznali 2013. kada je imala 33 godine. McGee tvrdi da pjevač zapravo ne voli isključivo tinejdžerice, već mu je bitno da nekoga može kontrolirati. Nakon dvije godine veze Kelly ju je odveo na svoj iznajmljeni posjed u Atlanti. Rekla je da su tamo živjele i druge žene.

- Kada sam bila u toj kući i vidjela i doživjela zlostavljanje, zažalila sam što nisam vjerovala djevojkama koje su ga ranije optužile – rekla je McGee.

U svibnju 2018. Faith Rodgers optužila je Roberta da ju je zarazio herpesom i da ju je seksualno, mentalno i verbalno zlostavljao. Upoznala ga je u travnju 2017. kada je imala 19 godina te je imala spolne odnose s njim iz straha.

- Mislila sam da je to nešto što moram učiniti – rekla je Faith.

Priče svih ovih žrtava poznate su javnosti zbog pokreta #MuteRKelly, organiziranog kako bi mu se oduzela financijska podrška. U 2018. mnoga poznatija imena u svijetu glazbe kao što su Vince Staples i Chance The Rapper počeli su govoriti protiv Kellyja. Lady Gaga i bend Phoenix ispričali su se zbog suradnje s njim, a glazbeni kritičar Nelson George zaključio je da Robert svoja zlodjela nikada nije skrivao, već je koristio glazbu kako bi posve otvoreno mogao nastaviti s njima.