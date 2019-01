Nalazili se u njezinoj kući: Karleuša lagala djeci da je Vranješ doktor

Prema pisanjima medija u Srbiji, folk-pjevačica Jelena Karleuša navodno se s ljubavnikom, nogometašem Ognjenom Vranješom viđala u svojoj obiteljskoj kući koja se nalazi u luksuznoj četvrti Dedinje.

U toj kući su istodobno bila njezina djeca, dvije djevojčice, desetogodišnja Atina i devetogodišnja Nika, kojima je pjevačica nogometaša predstavila kao doktora koji se o njoj brine jer je baš u tom razdoblju imala tumor na maternici, prenosi Kurir.

– Jelena i Ognjen često su se viđali u njezinoj i Duškovoj kući u Beogradu. Vranješ je kod nje često dolazio 2017. kada je imala zdravstvenih problema. Kada se slučajno sreo s kćerima pjevačice, Jelena im je rekla kako je on njezin doktor. S obzirom na to da su Jelena i Ognjen javne osobe, nikako se nisu mogli viđati po beogradskim hotelima i privatnim smještajima jer bi ih netko prepoznao. Zbog toga ga je morala dovoditi kući, a on bi se sakrio ispod kapuljače i nitko ga ne bi primijetio – za Kurir je rekao izvor blizak Jeleni.

Vranješu se nije svidjela ta ideja, no kako su oboje javne osobe prihvatio je situaciju i dolazio u njezinu kuću, da se ne bi povlačili po beogradskim hotelima jer bi ih netko mogao prepoznati, a i ona je bila bolesna.

