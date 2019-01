Prokletstvo Oscara: Dobile nagradu i izgubile partnere

Američka glumica Brie Larson koja je 2016. godine osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu u filmu „Soba“ prekinula je zaruke s glazbenikom Alexom Greenwaldom.

Još donedavno na crvenim tepisima dodjela nagrada i premijera filmova, Brie se redovito mogla sresti u društvu donedavnog partnera Alexa Greenwalda, no veza ipak nije izdržala.

No Brie je samo još jedna u nizu oskarovki koja je nakon dodjele “zlatnog čovjeka” ostala bez onog pravog; dečka ili muža. Tako se već počelo govoriti o prokletstvu Oscara jer su mnoge glumice nakon primanja zlatnog kipića prekinule vezu ili brak. Što se zbiva između četiri zida i zašto su prekinuli, znaju samo oni, no o u medijima se za neke parove nagađa da muška strana nije mogla podnijeti uspjeh svoje partnerice te su se počeli okretati drugim, manje poznatim ženama.

Navodno je upravo ljubomora presudila braku Reese Witherspoon i Ryana Phillipea. U vrijeme razvoda američki mediji su pisali kako je njezin osvojeni Oscar za ulogu u filmu „Hod po rubu“ toliko mučio Ryana da jednostavno nije mogao prijeći preko činjenice što je nagrađena najznačajnijim priznanjem u svijetu filma.

Prvoj Afroamerikanki koja je 2002. osvojila Oscara za ulogu u filmu „Monster's Ball“ Halle Berry također se raspao brak s pjevačem Ericom Benetom za manje od godinu dana nakon što je nagrađena i to isto zbog njegove nevjere.

– Kad žena ulazi u bračnu zajednicu, smatra da je to za cijeli život, da je to njezin princ na bijelom konju. Tako su me naučile bajke u djetinjstvu. Danas sam potpuno protiv bajki – kazala je Halle i dodala da je razvod veliko razočaranje, ali i da je naučila puno o sebi.

Američka javnost bila je u šoku kad je Jesse James priznao da vara filmsku mezimicu Sandru Bullock koja je 2010. osvojila kipić za glavnu žensku ulogu u filmu „Blind Side“. Glumica Helen Hunt razvela se od supruga Hanka Azarije nepune dvije godine nakon što je 1998. osvojila Oscara za najbolju žensku ulogu u filmu ‘Bolje ne može’ iako mu je na dodjeli zahvalila kao ‘najboljem muškarcu kojeg zna’.

Kate Winslet je postavila rekord kao najmlađa glumica višestruko nominirana za Oscara, a osvojila ga je 2002. za film „Žena kojoj sam čitao“. Godinu dana poslije objavila je da se rastaje od režisera Sama Mendesa. Julia Roberts se na dodjeli 2001. pojavila u društvu tadašnjeg zaručnika s kojim je bila tri godine u vezi, također glumcem Benjaminom Brattom. Prekinuli su samo tri mjeseca nakon što je osvojila Oscar za film Stevena Soderbergha „Erin Brokovich“.

Dvostruka oskarovka Hilary Swank prvi je kipić osvojila 2000. za ulogu u filmu ‘Dečki nikad ne plaču’, a 2005. ponovo je dobila Oscara za Eastwoodovu ‘Djevojku od milijun dolara’. Pri preuzimanju nagrade najprije je zahvalila suprugu, također glumcu Chadu Loveu, manje poznatom bratu Roba Lovea. – Chad, ti si mi sve. Za manje od godinu dana brak se raspao.

Gwyneth Paltrow zahvalila je na dodjeli Oscara 1999. Benu Afflecku s kojim je tad izlazila, a nagrada za ulogu u filmu ‘Zaljubljeni Shakespeare’ nije joj donijela sreću u ljubavi, jer prekinuli su samo dva mjeseca poslije dodjele. Glumica je u jednom kasnijem intervjuu rekla da Ben u to vrijeme nije bio spreman za nešto ozbiljno i da nije bio u dobrom razdoblju. Tad je otkrila i to da su se njezini roditelji složili s odlukom da prekine vezu s Affleckom.

