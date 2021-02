Sjećate se Jelene koja je izgubila 45,2 kg u ŽNV? Pokazala je kako je izgledala 2017. i kako izgleda sada

Jelenu Putnik smo upoznali u RTL-ovom showu "Život na vagi" gdje je u drugu sezonu ušla s 112,9 kilograma, a na finalnom vaganju vaga je pokazala kako je Jelena izgubila 45,2 kilograma i došla do težine od 67,7 kilograma.

Ostvarila je odličan rezultat i to joj je bio poticaj da nakon showa nastavi istim putem i da pomogne i drugima koji se bore s viškom kilograma. Jelena je postala fitness trenerica i organizira treninge za one koji su sada u istoj situaciji u kakvoj je ona bila nekada. Kako bi svoje učenike dodatno motivirala često objavljuje fotografije na kojima im pokazuje kako je izgledala prije i kako izgleda sada i piše motivirajuće poruke. Sada je objavila fotografiju iz 2017. godine i fotografiju snimljenu nedavno te je napisala:

Foto: instagram

- Kada me ulovi nezadovoljstvo onime gdje sam sad, prisjetim se gdje sam bila nekad! Moram priznati, neke sam borbe popušila, to znam! No, rat dobivam sigurno i to iz jednostavnog razloga, a to je taj što ni jednu borbu koju sam izgubila, nisam predala bez borbe. Želiš li biti ponosni, budite! Nađite razlog jer on postoji!!

Jelena je od početka na društvenim mrežama pokazivala svojim pratiteljima kroz kakve promjene njezino tijelo prolazi nakon velikog gubitka kilograma i uvijek je otvoreno govorila o krizama u kojima se znala naći.