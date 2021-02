Maja pokazala kako trenira dva mjeseca prije poroda: 'Zgodnija od trenerice'

S popuštanjem mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa i otvaranjem teretana, mnogi su pohrlili na omiljeno mjesto za tjelovježbu i rekreaciju. Među njima je i trudna pjevačica Maja Šuput (41) koja do dolaska prinove broji manje od dva mjeseca.

- Iako sam trenirala 3-4 puta tjedno on line sa ekipom. Ništa ne može zamijeniti live treninge u gymu. Back to normal - poručila je Maja u opisu objave uz koju je priložila niz fotografija iz omiljene teretane gdje vježba sa svojom trenericom.

Komentari su počeli pristizati sa svih strana, a jedna pratiteljica istaknula je u šali da trudna Maja ima bolju formu od trenerice.

Foto: instagram

Maja je nedavno otkrila da sa suprugom Nenadom Tatarinom (37) očekuje sina, a za InMagazin progovorila je i o imenu bebe.

- Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš na svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu", kazala je za InMagazin, a na upit jesu li se odlučili za ime, stigao je zanimljiv odgovor.

“Strana imena. To čak i nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“, objasnila je.