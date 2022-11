Sjećate se Gabi iz 'Života na vagi'? U show je ušla s 183,7 kg, a Marijana Batinić pokazala je kako sada izgleda

Gabrijela Crnjac bila je natjecateljica prve sezone showa "Život na vagi" i u show je ušla kao najteža natjecateljica sa 183,7 kilograma. Zahvaljujući treninzima i zdravoj i balansiranoj prehrani u RTL-ovom showu je izgubila 54,7 kilograma te je na finalnom vaganju imala 129 kg.

- Sjećate li se naše Gabi iz prve sezone? Spomenula sam ju u finalu Života na vagi. Nismo se neko vrijeme čule, pa mi je poslala sličicu. Gabi ti si čudo, inspiracija svima nama, dokaz da je sve moguće kad odlučimo vjerovati u sebe - napisala je voditeljica showa Marijana Batinić u svojim novim objavama na Instagram storyju gdje je podijelila novu fotografiju Gabi i one stare iz perioda kad se natjecala u showu. Gabi je i nakon showa bila odlučna u borbi s kilogramima i nedavno je za RTL ispričala kako se nastavila njezina borba i pazi li i dalje na prehranu.

- Nije mi teško paziti na prehranu, osoba koja je ikada imala i ima višak kilograma svjesna je toga da cijeli život mora paziti što i koliko jede, i kada si tako 'zacrtaš' u glavi lakše je. Ne treba se odricati ničega, tada najlakše pucaš i odustaješ. Trenutno sam zadovoljna svojom kilažom, imam još 20-tak kilograma za skinuti, ukloniti višak kože i ostatak života održavati kilažu - izjavila je Gabi i rekla kako više ne trenira baš, ali svaki dan ide u šetnju. Kada je ulazila u show priznala je koliko joj kilogrami utječu na kvalitetu života.

- Nisam mogla hodati ni 100 m a da se ne zadišem. Sve mi je bilo problem. Odlazak u trgovinu bio mi je naporan. Roditelji su mi govorili da moram nešto poduzeti. Govorili su mi: “Pa nećeš valjda cijeli život biti sama i ovisna o drugima!” Kad bih došla na razgovor za posao, prvo bi me odmjerili od glave do pete i eliminirali prije nego što bih išta rekla. Među poslodavcima su velike predrasude o ljudima s viškom kilograma. Iako me to ljutilo, dijelom sam i razumjela te reakcije jer zbog debljine nisam mogla ni hodati ni stajati na nogama - rekla je tada.

