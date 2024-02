Sjećate li se Simplicije? Pjevačica je imala brojne hitove u 90-ima, a evo čime se sad bavi

Sve je spremno za večerašnji Megadance Party na kojem će nastupiti najpoznatija imena domaće dance scene 90-ih. I dok neki od njih poput grupe ET, Colonije, Karme, Minee, I. Bee ili Sandija i dalje nastupaju, neke poput Senne M. ili Simplicije vidjet ćemo na pozornici nakon puno godina.

Diana Vunić poznatija kao Simplicia, u vrijeme dance manije imala je brojne hitove poput "Plima", "Kapaljka" i "Ciganka", a posljednji put na radijskim postajama čuli smo je 2004. godine, kada je snimila autorsku pjesmu "Moja ljubav nije slijepa" koja je te godine uvrštena među 20 najemitiranijih pjesama te godine. Kako je kazala, tako je sebi htjela dokazati kako ima autorskog potencijala.

- Te dance dane pamtim po svakodnevnim nastupima, putovanjima, potpunoj medijskoj zastupljenosti, punim diskotekama i dvoranama, ali i po publici koja je plesala i zabavljala se uz moje pjesme. Bilo je puno fanova koji su mi pisali pisma i nakon nastupa sam redovno davala autograme, a publika je bila pristojna, kazala je za dnevno.hr.

Trebala joj je promjena te je počela raditi na jazz projektu na kojem je bila producentica i autorica glazbe. Nakon što je snimila pjesmu za koju joj je tekst napisao Arsen Dedić, htjela se vratiti na glazbenu scenu, no bolest ju je spriječila.

"2008. godine sam započela pop jazz projekt na kojem sam bila producent i autorica glazbe i s kojim sam se željela vratiti na glazbenu scenu. Započela sam snimanje albuma i suradnju s poznatim jazz glazbenicima, a nakon što sam snimila pjesmu za koju mi je tekst napisao Arsen Dedić, sve se zaustavilo jer sam se razboljela i dijagnosticirano mi je rijetko autoimuno oboljenje. Trebale su mi godine i godine, puno istraživanja i rada na sebi da vratim zdravlje. Dakle, umjesto realizacije novog albuma i povratka na scenu, fokus mi je bio zdravi život pa je to i djelomično odgovor na pitanje čim se sada bavim, a to je razvijanje svog 'off grid' samoodrživog imanja u prirodi i permakultura", kazala je Simplicia.

“Proizvodim svoju hranu, off grid imanje, planiram to malo i turistički reklamirati, u tome se smjeru nalazim trenutno. Odvikla sam se od grada, živjela sam i u Americi, ali bila mi je želja imati nešto u prirodi. Pogotovo nakon ludila korone, vidim da je dosta ljudi sebi stvorilo komadić raja u prirodi. Sada se stvari mijenjaju, tako da je priroda glavna blagost, vrijednije je to nego bilo što drugo”, zaključila je Simplicia.

