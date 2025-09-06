Sjećate li se Ružne Betty? Evo kako danas izgleda glumica koja ju je glumila

America Ferrera (41) američka je glumica honduraškog podrijetla koja je slavu stekla ulogom Betty Suarez u seriji "Ružna Betty", koja se emitirala od 2006. do 2010. godine. Ta uloga donijela joj je Emmy, Zlatni globus i nagradu Ceha glumaca. Prošlo je skoro 20 godina od početka emitiranja serije, a America se u žarište javnosti vratila prije dvije godine, kada je osvojila nominaciju za Oscar za sporednu ulogu u filmu "Barbie". Njezin put od kćeri imigranata do jedne od najutjecajnijih osoba na svijetu, kako ju je časopis Time proglasio čak dva puta, svjedočanstvo je nevjerojatne snage, talenta i odlučnosti da se njezin glas čuje.

Rođena 18. travnja 1984. u Los Angelesu, America Georgina Ferrera najmlađa je od šestero djece roditelja koji su sredinom 1970-ih emigrirali iz Hondurasa. Odrasla je u četvrti Woodland Hills, a odgajala ju je samohrana majka koja je radila kao direktorica osoblja za održavanje u hotelu Hilton i neprestano naglašavala važnost obrazovanja. Njezini roditelji razveli su se kad joj je bilo sedam godina, a otac se vratio u Honduras, s kojim je imala otuđen odnos sve do njegove smrti 2010. godine. Iako je majka bila zabrinuta da njezina kći neće biti pravedno tretirana u svijetu glume, Ferrera je od malih nogu znala da pripada pozornici. Svoj glumački put započela je u školskim predstavama, a kako bi platila satove glume, radila je kao konobarica i dadilja. Njezina upornost i akademski uspjeh osigurali su joj predsjedničku stipendiju na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC), gdje je upisala studij kazališta i međunarodnih odnosa. Iako je privremeno napustila studij kako bi se posvetila karijeri, diplomirala je 2013. godine.

Filmski debi ostvarila je 2002. godine u hvaljenom filmu "Prave žene imaju obline" (Real Women Have Curves), koji joj je donio nagradu žirija na Sundance Film Festivalu i odmah je postavio kao glumicu na koju treba računati. Uslijedile su uloge u filmovima poput "Sestre po trapericama" (The Sisterhood of the Traveling Pants), no uloga života stigla je 2006. godine s ABC-jevom serijom "Ružna Betty". U adaptaciji kolumbijske telenovele, Ferrera je utjelovila Betty Suarez, inteligentnu, ali modno neosviještenu djevojku koja se probija u okrutnom svijetu visoke mode. Proces transformacije u lik, koji je sama glumica nazvala "betifikacija", uključivao je neuglednu periku, lažne guste obrve i aparatić za zube. Uloga joj je donijela svjetsku slavu i brojne nagrade, a američki Kongres pohvalio ju je zbog "razbijanja stereotipa i pružanja uzora mladim Latinoamerikankama".

Nakon završetka "Ružne Betty" 2010. godine, Ferrera je uspješno nastavila graditi raznoliku karijeru. Posudila je glas hrabroj vikinškoj djevojci Astrid u popularnoj animiranoj franšizi "Kako izdresirati zmaja", a pokazala je i svoj komičarski talent u NBC-jevom sitcomu "Superstore" (2015. – 2021.), gdje nije bila samo glavna glumica, već i koproducentica te redateljica nekoliko epizoda. Njezina filmografija uključuje i uloge u kriminalističkoj drami "Posljednja patrola" (End of Watch) te u filmu "Dumb Money". Istovremeno, širila je svoj utjecaj iza kamere, osnivajući vlastitu produkcijsku kuću Take Fountain i producirajući Netflixovu seriju "Gentefied", za koju je također režirala epizode. Njezin redateljski debi na dugometražnom filmu bit će adaptacija bestselera "I Am Not Your Perfect Mexican Daughter".

Paralelno s glumačkom karijerom, America Ferrera postala je jedan od najistaknutijih glasova svoje generacije u borbi za društvenu pravdu. Njezin aktivizam obuhvaća širok spektar tema, od prava žena i imigracijske reforme do rasne jednakosti. Godine 2016., sa suprugom Ryanom Piersom Williamsom i kolegom Wilmerom Valderramom, suosnovala je organizaciju HARNESS, koja povezuje umjetnike i aktiviste kako bi potaknuli društvene promjene. S Evom Longorijom pokrenula je platformu Poderistas, namijenjenu informiranju i osnaživanju Latinoamerikanki. Bila je uvodna govornica na povijesnom Ženskom maršu u Washingtonu 2017. godine, a njezin glas odjeknuo je i na Demokratskim nacionalnim konvencijama. Kao jedna od osnivačica fonda za pravnu obranu Time's Up i sudionica pokreta #MeToo, hrabro je progovorila o vlastitom iskustvu seksualnog uznemiravanja u djetinjstvu. Njezin globalni utjecaj potvrđen je 2023. godine uvrštavanjem na BBC-jevu listu 100 najutjecajnijih žena, a 2024. imenovana je globalnom ambasadoricom dobre volje Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Privatni život America Ferrera čuva daleko od očiju javnosti. Od 2011. godine u braku je s glumcem, redateljem i piscem Ryanom Piersom Williamsom, kojeg je upoznala na fakultetu dok ju je angažirao za svoj studentski film. Par ima dvoje djece, sina Sebastiana i kćer Luciju Marisol. Svoju priču o odrastanju između dviju kultura podijelila je u bestseler antologiji "American Like Me: Reflections on Life Between Cultures" iz 2018. godine, koju je uredila i za koju je napisala esej. Osim u filmskoj industriji, Ferrera je svoj poduzetnički duh pokazala i kao jedna od osnivačica i investitorica u ženski nogometni klub Angel City FC sa sjedištem u Los Angelesu.