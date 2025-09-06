Naši Portali
AMERICA FERRERA

Sjećate li se Ružne Betty? Evo kako danas izgleda glumica koja ju je glumila

Ferrera je utjelovila Betty Suarez, inteligentnu, ali modno neosviještenu djevojku koja se probija u okrutnom svijetu visoke mode. Proces transformacije u lik, koji je sama glumica nazvala "betifikacija", uključivao je neuglednu periku, lažne guste obrve i aparatić za zube

America Ferrera (41) američka je glumica honduraškog podrijetla koja je slavu stekla ulogom Betty Suarez u seriji "Ružna Betty", koja se emitirala od 2006. do 2010. godine. Ta uloga donijela joj je  Emmy, Zlatni globus i nagradu Ceha glumaca. Prošlo je skoro 20 godina od početka emitiranja serije, a America se u žarište javnosti vratila prije dvije godine, kada je osvojila nominaciju za Oscar za sporednu ulogu u filmu "Barbie".  Njezin put od kćeri imigranata do jedne od najutjecajnijih osoba na svijetu, kako ju je časopis Time proglasio čak dva puta, svjedočanstvo je nevjerojatne snage, talenta i odlučnosti da se njezin glas čuje.

Rođena 18. travnja 1984. u Los Angelesu, America Georgina Ferrera najmlađa je od šestero djece roditelja koji su sredinom 1970-ih emigrirali iz Hondurasa. Odrasla je u četvrti Woodland Hills, a odgajala ju je samohrana majka koja je radila kao direktorica osoblja za održavanje u hotelu Hilton i neprestano naglašavala važnost obrazovanja. Njezini roditelji razveli su se kad joj je bilo sedam godina, a otac se vratio u Honduras, s kojim je imala otuđen odnos sve do njegove smrti 2010. godine. Iako je majka bila zabrinuta da njezina kći neće biti pravedno tretirana u svijetu glume, Ferrera je od malih nogu znala da pripada pozornici. Svoj glumački put započela je u školskim predstavama, a kako bi platila satove glume, radila je kao konobarica i dadilja. Njezina upornost i akademski uspjeh osigurali su joj predsjedničku stipendiju na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC), gdje je upisala studij kazališta i međunarodnih odnosa. Iako je privremeno napustila studij kako bi se posvetila karijeri, diplomirala je 2013. godine.

Filmski debi ostvarila je 2002. godine u hvaljenom filmu "Prave žene imaju obline" (Real Women Have Curves), koji joj je donio nagradu žirija na Sundance Film Festivalu i odmah je postavio kao glumicu na koju treba računati. Uslijedile su uloge u filmovima poput "Sestre po trapericama" (The Sisterhood of the Traveling Pants), no uloga života stigla je 2006. godine s ABC-jevom serijom "Ružna Betty". U adaptaciji kolumbijske telenovele, Ferrera je utjelovila Betty Suarez, inteligentnu, ali modno neosviještenu djevojku koja se probija u okrutnom svijetu visoke mode. Proces transformacije u lik, koji je sama glumica nazvala "betifikacija", uključivao je neuglednu periku, lažne guste obrve i aparatić za zube. Uloga joj je donijela svjetsku slavu i brojne nagrade, a američki Kongres pohvalio ju je zbog "razbijanja stereotipa i pružanja uzora mladim Latinoamerikankama".

Nakon završetka "Ružne Betty" 2010. godine, Ferrera je uspješno nastavila graditi raznoliku karijeru. Posudila je glas hrabroj vikinškoj djevojci Astrid u popularnoj animiranoj franšizi "Kako izdresirati zmaja", a pokazala je i svoj komičarski talent u NBC-jevom sitcomu "Superstore" (2015. – 2021.), gdje nije bila samo glavna glumica, već i koproducentica te redateljica nekoliko epizoda. Njezina filmografija uključuje i uloge u kriminalističkoj drami "Posljednja patrola" (End of Watch) te u filmu "Dumb Money". Istovremeno, širila je svoj utjecaj iza kamere, osnivajući vlastitu produkcijsku kuću Take Fountain i producirajući Netflixovu seriju "Gentefied", za koju je također režirala epizode. Njezin redateljski debi na dugometražnom filmu bit će adaptacija bestselera "I Am Not Your Perfect Mexican Daughter".

Paralelno s glumačkom karijerom, America Ferrera postala je jedan od najistaknutijih glasova svoje generacije u borbi za društvenu pravdu. Njezin aktivizam obuhvaća širok spektar tema, od prava žena i imigracijske reforme do rasne jednakosti. Godine 2016., sa suprugom Ryanom Piersom Williamsom i kolegom Wilmerom Valderramom, suosnovala je organizaciju HARNESS, koja povezuje umjetnike i aktiviste kako bi potaknuli društvene promjene. S Evom Longorijom pokrenula je platformu Poderistas, namijenjenu informiranju i osnaživanju Latinoamerikanki. Bila je uvodna govornica na povijesnom Ženskom maršu u Washingtonu 2017. godine, a njezin glas odjeknuo je i na Demokratskim nacionalnim konvencijama. Kao jedna od osnivačica fonda za pravnu obranu Time's Up i sudionica pokreta #MeToo, hrabro je progovorila o vlastitom iskustvu seksualnog uznemiravanja u djetinjstvu. Njezin globalni utjecaj potvrđen je 2023. godine uvrštavanjem na BBC-jevu listu 100 najutjecajnijih žena, a 2024. imenovana je globalnom ambasadoricom dobre volje Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Privatni život America Ferrera čuva daleko od očiju javnosti. Od 2011. godine u braku je s glumcem, redateljem i piscem Ryanom Piersom Williamsom, kojeg je upoznala na fakultetu dok ju je angažirao za svoj studentski film. Par ima dvoje djece, sina Sebastiana i kćer Luciju Marisol. Svoju priču o odrastanju između dviju kultura podijelila je u bestseler antologiji "American Like Me: Reflections on Life Between Cultures" iz 2018. godine, koju je uredila i za koju je napisala esej. Osim u filmskoj industriji, Ferrera je svoj poduzetnički duh pokazala i kao jedna od osnivačica i investitorica u ženski nogometni klub Angel City FC sa sjedištem u Los Angelesu.

