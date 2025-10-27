Glumica Petra Cicvarić (39) iz Osijeka, koja je 2009. godine stekla popularnost ulogom Korane Lotar u seriji 'Najbolje godine', doživjela je značajne promjene u životu. Uz televizijske angažmane, ostvarila je i zapažene kazališne uloge te se okušala kao autorica dramskih tekstova. Upoznala je redatelja i glumca Peđu Gvozdića, s kojim je 2016. dobila kćer nazvanu Korana, po liku koji ju je proslavio. Petra je bila jedna od majki koja je drugo dijete rodila za vrijeme pandemije koronavirusa, kada očevi nisu smjeli posjećivati majke i djecu u bolnici.

Četiri godine kasnije dobili su još jednu kćer. Petra je trenutno aktivna u Gradskom kazalištu 'Zorin dom' u Karlovcu. Prošle godine, Petra i Peđa pokrenuli su u Karlovcu vlastitu školu glume 'Mala Drama', koja trenutno okuplja 70 polaznika u dobi od 5 do 55 godina. Kao akademski glumci i lutkari s bogatim iskustvom u glumi, režiji i dramaturgiji, oboje žele djeci, mladima i odraslima približiti glumu te na zabavan i inovativan način prenijeti osnove scenskih tehnika i vještina.

Sjećate li se Korane iz 'Najboljih godina'? S našim redateljem ima 2 kćeri, a prošle godine su povukli važan životni potez

Tijekom školske godine, polaznici studija glume sudjeluju u dramskim igrama, glumačkim improvizacijama i posebno osmišljenom sustavu vježbi, a na kraju sezone svoj rad predstavljaju javnom produkcijom. 'Mislim da je velika potreba za time. I sami smo roditelji dviju curica i drugi roditelji često pitaju da bi upisali svoju djecu, dobili smo puno upita, tako da potreba za time u Karlovcu definitivno postoji. Mislim da ima jako puno talentirane djece što vidimo i općenito, i što se tiče glazbe i plesa, sporta tako da mislim da, uz Zorin dom, definitivno fali još nešto tako', rekao je Peđa Gvozdić, piše Trend.