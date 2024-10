Sjećate li se Izetove Bube? Glumica je doživjela strašnu tragediju od koje se nikad nije oporavila, evo kako danas izgleda

Belma Lizde-Kurt, bosanskohercegovačka glumica domaćoj je javnosti najpoznatija po ulozi u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'. Belma je u toj seriji glumila jednu od pomoćnica obitelji Fazlinović, Radiju Bubić - Bubu. Privatno Belma izgleda potpuno drukčije nego u seriji. Belma najčešće radi kao kazališna glumica, a okušala se i u ulozi redateljice. Ipak, jednom prilikom je kazala kako je najviše ljudi ipak poistovjećuje baš s Bubom.

"Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje..." rekla je Lizde-Kurt. Detalje iz privatnog života ne voli previše javno dijeliti, ali poznato je da je nju i supruga Aleša Kurta zadesila strašna tragedija prije 14 godina.

Njihov sin Jan Isak, tada 10-godišnjak smrtno je stradao u nesreći u Kanadi tijekom vožnje kajakom. Pronađen je nakon višesatne potrage, te je utvrđeno da je preminuo od promrzlina. Glumica se nakon njegove smrti posvetila kćeri i radu s djecom, te se nikada nije oporavila od tragedije.

