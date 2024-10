Višnju Pevec izdale su prijateljice kad je Zdravko bio u zatvoru, ona je zatvorsku kaznu zamijenila radom za opće dobro

Višnja i Zdravko Pevec jedan su od skladnijih bračnih parova na domaćoj sceni. Zajedno su od mladih dana, a nerazdvojni su, kako u ljubavi, tako i u poslu. Nisu se razdvojili ni kada su završili u pritvoru, a prije više od dvije godine krenuli su u novi poslovni pothvat s mlađim sinom Davorinom.

- Mi nikada nismo ljenčarili, uvijek smo radili i rintali, tako i danas. Ne možemo bez posla. Mi trenutačno prodajemo regale i police, u Vrbovcu nam je skladište, tamo imamo veleprodaju. To nam vodi mlađi sin, a Zdravko i ja mu pomažemo. Prošle godine smo počeli i s drugim proizvodima kao što su kosilice i traktori - kazala je simpatična Višnja Pevec u razgovoru za Story.

Višnja i Zdravko upoznali su se na jednoj seoskoj zabavi kad je njoj bilo samo 17 godina, a vjenčali su se početkom osamdesetih. Desetak godina kasnije krenuli su u poduzetničke vode, stvorili su jednu od tada najuspješnijih domaćih tvrtki Pevec te im je sve išlo dobro sve do 2009. godine kada je tvrtka otišla u stečaj, a njih dvoje u zatvor, odnosno Zdravko. U istražnom zatvoru proveli su šest mjeseci, a zatim su bili proglašeni krivima zbog "zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju". Višnji je zatvorska kazna od godine dana zamijenjena radom za opće dobro, dok je Zdravku priznato vrijeme provedeno u pritvoru te je dobio još 11 mjeseci zatvora.

Peveci su cijelo vrijeme govorili kako ništa nisu krivi, a Višnja je zbog svog Zdravka pisala čak i predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, moleći ga da joj pomiluje supruga. U spomenutom intervjuu tada nije krila koliko joj je teško bilo dok je suprug bio u zatvoru. - Kada je Zdravko bio u zatvoru, to je bio pakao za mene. Najgori dio života. Kad je došla korona, čak nisam ni do njega mogla doći. Za to vrijeme, dok je on bio u zatvoru, ja sam se borila sa sinovima, radili smo i stvarali. Kao dobrotvorni rad da ne završim i ja u zatvoru radila sam u Bjelovaru, volontirala. Radila sam s djecom s posebnim potrebama, a čak sam radila i u proizvodnji povrća - objasnila je Višnja Pevec.

VEZANI ČLANCI:

26.03.2019., Bjelovar - Supruznici Visnja i Zdravko Pevec."nPhoto: Sandra Simunovic/PIXSELL"n "n Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Ne znam što bih rekla, jesam li dobro ili nisam dobro, a kako mogu biti dobro nakon zla što nam se radilo i što nam još uvijek rade ovi iz Pevexa. Ne znam dokad će to sve trajati. Mi smo tužili Pevex zbog imena, ukrali su nam ime. Ako su nam sve uzeli, sve blokirali pa ne mogu nam još i ime uzeti. S tim slovom x što su dodali, nisu neku novu firmu osmislili, nego su preoteli naše ime. Koliko godina bi trebali raditi da stvore svoje ime, ovako im je bilo najlakše - dodala je tada te istaknula kako je u to vrijeme živjela sama na velikom imanju i da se njezine brojne prijateljice nisu ni sjetile pitati kako je.

- Ranije smo imali tisuće prijatelja, a danas ih možemo na prste nabrojati. Kada je Zdravko bio u zatvoru, ja sam bila sama kući, na velikom imanju svojih roditelja. Ljudi kada su vidjeli koliko je ovo imanje pitali su me kako se usudim sama tu živjeti. Rekla sam im što mogu. Prijateljice me nisu ni nazvale, ni pitale da dođem kod njih na ručak i da me pitaju kako sam. Čovjek vidi tko mu je prijatelj kad mu je najteže - emotivno je objasnila.

FOTO Severina prošetala gradom u kombinaciji koja košta sedam tisuća eura

Višnja i Zdravko imaju dva sina, starijeg Danijela koji, kako je otkrila, ima vlastitu tvrtku u Zagrebu te mlađeg Davorina, koji je u posao ušao s roditeljima, a živi u Bjelovaru. - Sinovi su moje najveće bogatstvo i blago - dodala je Višnja Pevec. Zanimljivo jest kako se Višnja pojavljivala i u spotu za pivo te snimala svoju pjesmu. - Otkako sam snimila pjesmu 'Crna Višnja' i reklamu za pivo, rekla sam im da su me s tim vratili u život. Ja volim pjesmu, ples, druženja, a evo kako je došlo ludo vrijeme s koronom, sve je to stalo. Mogu reći da mi fali pjevanje. U budućnosti ne mislim snimati ponovno pjesme, pomažem sinu u prodaji. Osim pjevanja puno slikam, volim to. Imam jako puno slika ulja na platnu i akvarel. Evo posljednjih mjeseci nažalost nisam primila kist u ruke - objasnila je Pevec te se podsjetila na ulaganja u firmu Pevec.

- Ja uvijek kažem, mi smo krenuli od nule i nikom ništa nismo uzeli te nismo privatizirali. Mogu reći da smo bili blesavi što smo sve ulagali u firmu i davali svoje osobne mjenice. Trudili se i borili da napravimo sve najbolje, da zaposlimo što više ljudi. Eto vidite što nam se vratilo, najveće zlo. Teško je prihvatiti zašto nas je takva sudbina zadesila. Uvijek sam govorila da se dobro dobrim vraća, a zašto se nama nije vratilo dobro, nego najveće zlo. Sve nam je blokirano, uzelo nam svu našu imovinu i još smo proglašeni lopovima - tužno je zaključila gospođa Pevec.

VIDEO Obožavatelji u šoku zbog tragične smrti Liama Paynea, ispred hotela su zapalili svijeće i pjevali