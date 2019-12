Sjećate li se djevojčice iz čuvenog Čolinog hita? Život ju nije mazio, a evo kako sada izgleda

Preslatka djevojčica s pjegicama Ivana Legin osvojila je srca mnogih nakon što je prije više od tri desetljeća otpjevala veliki hit "Čaje Šukarije“ s legendarnim Zdravkom Čolićem.

„Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato, rekla sam mami kad porastem, udat ću se za tebe, zato rastem i rastem i jedva čeka da odrastem“ - pjevušila je tada šestogodišnja Ivana koja je preko noći postala prava zvijezda. Iza sebe je tada već imala ulogu u filmu Kuduz, a za suradnju s Čolićem zvao ju je Goran Bregović kojeg je oduševila. Mnogi su joj predviđali blistavu budućnost, no ratne godine naprasno su prekinule Ivanine snove. Umjesto pred kamerom našla u izbjeglištvu. Iz rodnog Sarajeva preselila je tada u Australiju u kojoj živi i danas. O svemu što je prošla, ali i ožiljcima koji su ostavili traga na njoj progovorila je svojedobno za medije.

- Izbjeglištvo je išlo preko Beograda, Zagreba, Rusije, pa tek onda do Australije. Kao i svima ostalima koji su lutali svijetom pokušavajući naći svoj kutak mira i sigurnosti bilo je nemirno, nesređeno i nestabilno. Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju s novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali takva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvijek biti prisutni, nekada zasvrbe ili se upale, obično kada to najmanje očekujemo. No, na to gledam kao proživljeni život i kada taj ožiljak zasvrbi samo me podsjeti na to da sam u 33 godine proživjela nešto što mnogi nisu ni s 90 - rekla je Ivana u jednom intervjuu koji je prenio Blic.

U međuvremenu je Ivana diplomirala na Akademiji za film i umjetnost, a iako je ostvarila nekoliko amaterskih uloga, danas ju više veseli rad iza kamere. Prije nekoliko godina ostvarila je ulogu u kratkom filmu Toll Free, koji govori o životu bosanske obitelji u Australiji zbog kojeg se nakratko vratila u Sarajevo.