NEUGODNA SITUACIJA

Nina Badrić objavila važno upozorenje: 'Budite na oprezu jer traže svašta'

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 19:57

Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", napisala je Nina.

Hrvatska pjevačica Nina Badrić (53) odlučila je putem Instagrama upozoriti pratitelje o problematičnoj situaciji s kojom se suočava. Naime, netko zloupotrebljava njezin identitet. Nepoznati prevarant napravio je lažni profil s njezinim imenom i fotografijama, te kontaktira obožavatelje u njezino ime. "Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", poručila je Nina.

Foto: Instagram

Ova objava brzo je izazvala snažnu reakciju među obožavateljima koji su joj izrazili zahvalnost zbog upozorenja.
Inače, Nina je prije nekoliko dana otkrila da je rasprodala koncert u Lisinskom koji će se održati 22. 10., te je sada dodala i novi datum. - Imamo novi datum! I nemojte reci da vam nisam rekla na vrijeme. Vidimo se 19.11.2025. Lisinski unplugged with Ante Gelo orchestra - napisala je glazbenica na Instagramu.

Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote
Split: Koncert Nina Badrić i Ante Gelo na Melodijama Jadrana
1/20

Nina, koja je svojim hitovima poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu. Osim svojih pjesama, Nina će publici pružiti nezaboravne izvedbe hrvatskih klasika kao što su Ako me ostaviš, Ljubav je tvoja kao vino, Ništa nova te mnoge druge pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag u srcima svih nas. Ulaznice za koncert Nina Unplugged nabavite putem službene stranice Lisinski.hr i na blagajni Koncertne dvorane Lisinski.

