Naša glumica o teškoj dijagnozi: 'Čekala sam operaciju 2 mjeseca, a ne znaš kakvo je zaista stanje dok te ne otvore'

Glumica Daria Lorenci Flatz natjecala se u showu 'Ples sa zvijezdama' te je pokupila simpatije gledatelja koji je možda nisu upoznali ranije kroz njen rad u kazalištu ili na televiziji. Glumicu vole i obožavatelji serije 'Kumovi' u kojoj glumi Jadranku Macan i mnogi je već s tom ulogom poistovjećuju kako je ranije otkrila. U intervju koji je dala nedavno pričala je o zdravlju i prisjetila se kako je saznala da ima maligni tumor.

Otkrila je kako je to psihički proživjela. - Dosta teško. Tin je imao 10 dana kada sam to doznala. Tijekom druge operacije dobila sam i sepsu, ali uspjela sam Tina ponovno dojiti. Dok sam dva mjeseca čekala operaciju, pribojavala sam se jer ne znaš kakvo je zaista stanje dok te ne otvore. Ne znaš je li metastaziralo, a uz bebu imaš još dvoje djece od šest godina. To je bilo najgore. Život ti je važan, ali još je deset puta važniji kad imaš djecu. S tim sam se jako teško nosila - rekla je za Story prije dvije godine.

Najviše joj je, kaže pomogao suprug. - Suprug, razgovarali smo, imao je jako pozitivan stav da će sigurno sve biti u redu. Stalno sam si prizivala činjenicu da je u životu uvijek moguća takva situacija, ali da je nismo svjesni. Da svi sutra možemo ne biti, da te takve dijagnoze strašno približe toj spoznaju te da imamo golemi luksuz što možemo biti udaljeni od te činjenice. To je dobro, sreća. Blagoslovljeni smo svojim neznanjem jer bi ljudi valjda poludjeli kada bi stalno živjeli s tom mišlju. A ona je istina. Osvijestila sam da mi se dogodila izazovna situacija i da ništa nije gotovo. Naposljetku, imala sam jako puno sreće, prošla sam sve bez kemoterapije i zračenja jer je otkriveno na samom početku. Darija kaže kako nije puno toga promijenila u svom životu, jer se već i prije toga, na primjer, njena prehrana temeljila na makrobiotici. Prestala je pušiti prije nego što je zatrudnjela, no ponovno je počela. Tvrdi ipak, da je danas opuštenija.

- Ne, jer se do te operacije moja prehrana temeljila na makrobiotici. Prestala sam pušiti prije nego što sam zatrudnjela, a nakon svega opet sam počela, ali ne puno, povremeno zapalim. Ne bih to propagirala kao recept, ali sam se opustila u određenom smislu. Općenito treba biti neovisan o ičemu, to mi je želja. Što se tiče makrobiotike, znala sam jako paziti da jedem sve s oznakom bio i eko. Ne znam, ali možda je takva prehrana i pomogla da cista ne postane progresivna. No znam da nije bilo dobro što sam se previše opterećivala time odakle nabavljam hranu. Danas sam opuštenija i manje opterećena po tom pitanju. I dalje previše radim, krećem se, ali općenito je štetno stalno predbacivanje sebi.