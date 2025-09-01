Kraljica Camilla doživjela seksualno uznemiravanje! Tek sad izašli svi detalji, a obranila se na način koji joj je savjetovala majka

Supruga britanskog kralja Charlesa III., Camilla Parker Bowles svojevremeno kao tinejdžerica bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a od napadača se prema riječima obranila cipelom. Ovi podaci pišu u novoj knjizi o kraljevskoj obitelji, a prenio je BBC. Bivši kraljevski urednik novina Times, Valentine Low piše kako je kraljica ispričala Borisu Johnsonu priču o svom neugodnom iskustvu 2008. kada je on bio gradonačelnik Londona, a sve se opisuje u knjizi imena "Power and the Palace".

U knjizi je naveo kako se incident dogodio kada je kraljica imala 16 ili 17 godina u vlaku za stanicu Paddington. Muškarac je navodno dodirivao tada tinejdžericu Camillu Shand, a ona je skinula cipelu i udarila ga njome. Johnsonu je ispričala kako joj je takav savjet za samoobranom dala majka ako se ikada nađe u nekoj nezgodnoj i nepredvidivoj situaciji. Kada je stigla u London taj je incident prijavila nadležnim organima, a muškarac je uhićen. Buckinghamska palača nije osporila i demantirala ove navode, ali svakako nije dala ni službenu izjavu o ovoj priči.

Podsjetimo, u listopadu prošle godine pisali smo o tome kako je sin kraljice Camilla, gastrokritičar Tom Parker Bowles izdao knjigu imena "Kuhanje i kruna: Kraljevski recepti od kraljice Viktorije do kralja Charlesa III.", a tih je dana dao poprilično intervjua kako bi izreklamirao knjigu. U razgovoru za The Times govorio je o omiljenoj hrani svoje majke, ali se osvrnuo i na njihov odnos. – Mislim, sin bi to rekao, ali ona je netko s kim volim večerati. I volim s njom ići u šetnje po Škotskoj. Uvijek postoje svađe, razlike u mišljenju i bilo bi vrlo čudno da se slažemo u svemu. Neugodno... Zasigurno bih joj ponekad išao na živce – kazao je Parker Bowles.

A kada je riječ o upornosti i negativnim konotacijama vezanima za njegovu majku, Tom ih se ne boji odmah demantirati. – Znate li da ima tu reputaciju da pije džin i puši? – upitao je Parker Bowles novinara. – Nikada u životu nije popila čašu džina. Ne puši – otkrio je i zaštitio svoju majku.

Opise kraljice Camille kao teškog pušača i osobe koja često konzumira alkohol, njezin sin nazvao je potpuno netočnima. – Ali moja majka jedva da pije. Nikada je nisam vidio niti malo pripitu – objasnio je. Rekao je kako njegova majka možda tu i tamo popije koju čašicu alkohola, ali da je daleko od redovitog konzumenta. Na pitanje novinara kako je Camilla primila to što piše knjigu o vezi kraljevske obitelji i hrane, Parker Bowles je rekao: – Sve je prije objave prvo pročitala moja majka, a zatim i Palača – istaknuo je.