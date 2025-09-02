VIDEO Nives Celzijus: 'Mrzili su me i spajali s muškarcima koje nikad nisam vidjela, bila sam dijete'

Dovoljno je reći Nives Celzijus! Odabir za novu gošću našeg podcasta "Show na kvadrat" definitivno nije mogao biti bolji - zato što je ona odvažna, bez dlake na jeziku te je na svako pitanje odgovorila bez zadrške i ustručavanja. Naš novinar, Zvonimir Milaković ugostio ju je u studiju, a prošli su sve zanimljive teme u njezinu životu, od ranih početaka manekenske karijere, do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu Gola istina. Danas je ona uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je objavila pjesmu zanimljiva naziva "Je bome je" u suradnji s Prima bendom, a u susjednoj državi glumi i u seriji Aviondžije te i u jednoj novoj dramskoj seriji.

- Još od svoje petnaeste godine sam u ovom poslu, i dosta uspješno egzistiram. Imala sam dugi period u kojemu su me mediji odlučili "mrziti", iz samo njima poznatog razloga. Borili su se da me ljudi ne prihvate, doduše, u moje su vrijeme bili aktualni žuti i senzacionalistički mediji i nije se imala ta neka zaštita od laži i kleveta, kao što je to slučaj danas. Imala sam nesreću da sam stasala u periodu kada je to bilo najaktivnije, a proživjela sam hrpu negativnog PR-a - bez zadrške se, među ostalim, prisjetila Celzijus. - Vrlo sam rano krenula u posao, što je danas doista neobično. Meni bi danas bilo zastrašujuće dijete pustiti u takav svijeta tako rano, no ja sam bila jako buntovnički raspoložena. Mamu nikad ništa nisam pitala, a prvo snimanje bilo je snimanje naslovnice Auto kluba. Nije ni znala da idem to snimiti, doslovce sam samo skočila na neki automobil i fotkala se - prisjetila se početaka manekenske karijere.

U novoj epizodi našeg podcasta "Show na kvadrat" otkrijte i ostale zanimljive teme o kojima je govorila Nives Celzijus kao što je zanimljivi odnos s njezinim bivšim suprugom i njegovom novom djevojkom, kakav odnos ima s djecom, što misli o aktualnoj temi molitelja koji svake prve subote u mjesecu kleče na hrvatskim trgovima i mole za čednost žena, koji je njezin idealni tip muškarca, osvetničkoj pornografiji i štiti li Hrvatska dovoljno žene. Osim toga, prisjetila se i toga kada je predstavljala Hrvatsku za Playboy te da je zbog tadašnjeg supruga odustala za fotografiranje za američko izdanje tog časopisa, iako joj je to bio veliki san... Otkrila nam je i je li istina da je imala seks nasred stadiona Maksimir s Dinom Drpićem, bi li popila kavu s Ivom Sanaderom. Zaigrala je i novu verziju igrice "ILI ILI" u kojoj je otkrila bi li radije imala seks u troje ili seks sa ženom, ali i s kim bi prije na večeru - sa Zoranom Mamićem ili Zdravkom Mamićem. Vjerujemo kako ćete nakon ovog intervjua barem deset Celzijevih stupnjeva biti zagrijaniji...

