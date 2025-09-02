Naša voditeljica preživjela je moždani udar u 39. godini: 'Način života doveo me gotovo do samouništenja'

Pjevačici i voditeljici Ivani Plechinger život se potpuno promijenio kada je imala 39. godina.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Naime, doživjela je moždani udar, a 2022. godine, na društvenim je mrežama otkrila kako se osjeća. Ivana je otkrila kako je promijenila sve u sebi i oko sebe, te da ju je način na koji je živjela doveo gotovo do samouništenja.
Foto: Sinisa Hancic
"Prije točno 10 godina preživjela sam moždani udar. Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ne morate i vi doživjeti ovo što sam doživjela ja kako biste živjeli mudrije i sretnije. Odlučite već danas da je samo dobro - dobro za vas" napisala je Plechinger na Instagramu. 
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
  Inače, Plechinger često otvoreno govori o zdravstvenim problemima koji su je zadesili.   Nedavno se prisjetila i kako je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Razmišljala je i o tome kako da ode do stuba i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
– Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana jednom prilikom .
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
– Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti'' – rekla je Ivana.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonanciju.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
– Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezina oca.
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
– Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara - kazala je pjevačica kojoj su suprug Bruno i sinovi trenutno najveća podrška u životu. 
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
