Naša voditeljica preživjela je moždani udar u 39. godini: 'Način života doveo me gotovo do samouništenja'

Naime, doživjela je moždani udar, a 2022. godine, na društvenim je mrežama otkrila kako se osjeća. Ivana je otkrila kako je promijenila sve u sebi i oko sebe, te da ju je način na koji je živjela doveo gotovo do samouništenja.
"Prije točno 10 godina preživjela sam moždani udar. Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost.
Inače, Plechinger često otvoreno govori o zdravstvenim problemima koji su je zadesili. Nedavno se prisjetila i kako je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno.
– Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara - kazala je pjevačica kojoj su suprug Bruno i sinovi trenutno najveća podrška u životu.