Sjećate li se časne sestre koja je pobijedila na Voiceu? Evo kako danas izgleda i čime se bavi

Cristina Scuccia (35), časna sestra nevjerojatnog glasa postala je prava senzacija kada je pobijedila u talijanskoj verziji The Voicea 2014. godine, a lani je šokirala javnost kada je rekla da je odbacila habit i konobari u Španjolskoj.

U popularnom The Voicu se na audiciji predstavila s pjesmom 'No One' Aliciae Keys i oduševila žiri. U natjecanju je ostala do finale i pobijedila s izvedbom pjesme 'What a Feeling ' iz filma 'Flashdance'.

Scuccia koja je u vrijeme natjecanja u The Voicu bila među časnim sestrama u samostanu sestara Uršulinki u Milanu, kasnije je izdala album te je poklonila jedan primjerak papi Franji. Na albumu je bila i njezina verzija Madonnine pjesme "Like a Virgin". Njezin glazbeni dar hvalili su svi, od običnih ljudi do talijanskih kardinala.

Odjevena u elegantni crveni kostim i štikle, s probušenim nosom i raspuštenom dugom tamnom kosom, lani se pojavila u emisiji Verissimo.

- Vjerujem da treba hrabro slušati svoje srce. Promjena je znak evolucije, ali je uvijek zastrašujuća jer je lakše usidriti se u svoje sigurnosti nego preispitivati se. Postoji li ispravno ili pogrešno? - izjavila je i dodala kako su joj u odluci da napusti red pomogli i stručnjaci, psiholozi. No to što više nije časna sestra, ne znači da se odrekla vjere te se još uvijek nada karijeri u glazbi.

- Odabrala sam slijediti svoje srce ne razmišljajući o tome što će ljudi reći o meni. Odlučila sam se za taj korak iako sam imala strah da ću možda završiti ispod mosta, uvijek sam to ponavljala svom psihologu - priznala je Cristina koja je prije nekoliko dana proslavila 35. rođendan. Na Facebooku je prati gotovo 500 tisuća ljudi kojima često otkriva detalje iz svog života, ali i ono o čemu razmišlja.

- Preći cestu nije lako... Za napuštanje određene granice da bi zagrlio novu potrebna je snaga i hrabrost da bi mogao igrati igru... Često imam osjećaj da sam zaglavljena u smjeru koji život odlučuje i bira i da moram prihvatiti posljedice zaboravljajući umjesto toga da je na meni da ostanem ili promijenim put napuštajući zone komfora na kojima se još uvijek nalazim iz straha od nepoznatog koje se na kraju uvijek otkerije da je nešto divno. Što je onda ispravno učiniti? Ostati usidren u sigurnostima ili preispitati otkriće novog koje jr je tamo spremno da nas iznenadi ali što od straha odbijamo?, napisala je nedsavno Cristina.

Inače, Scuccia se posljednjih godina pojavljivala u još nekoliko poznatih reality showova, a ove je godine sudjelovala i u showu "Isola dei famosi" ("Otok poznatih"), svojevrsnoj celebrity verziji "Survivora". Nedavno je izdala i singl “La felicità è una direzione”, kojeg je osim na talijanskom snimila i na španjolskom i engleskom.

