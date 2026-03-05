FOTO Sanja Musić Milanović pokazala zašto slovi za ikonu stila! O ovim modnim detaljima svi pričaju

Sanja Musić Milanović, prva dama Hrvatske i voditeljica Službe za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, prisustvovala je u Zagrebu važnom događaju povodom obilježavanja Svjetskog dana debljine. Riječ je o predstavljanju publikacije "Dijete na prvom mjestu - Smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece", a prva dama je, kao i uvijek, plijenila pozornost svojim elegantnim i promišljenim stilom. Za ovu je prigodu odabrala kombinaciju koja na prvi pogled djeluje klasično i poslovno, no upravo je detaljima pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih Hrvatica.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Okosnicu njezina stajlinga činili su bezvremenski komadi: crne hlače popularnog cigareta kroja i jednostavna crna majica. Ovu minimalističku bazu nadogradila je efektnim smeđim sakoom blago oversized kroja koji je cijeloj kombinaciji dao modernu notu. Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim crnim salonkama.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ipak, ono što je njezin izgled izdvojilo iz mase i pretvorilo ga u modnu priču bili su pažljivo birani modni dodaci.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Na reveru smeđeg sakoa isticala su se čak tri broša različitih boja, detalj koji je postao svojevrsni potpis prve dame i kojim često obogaćuje svoje klasične odjevne kombinacije.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Osim broševa, pozornost je privlačio i upečatljiv prsten na njezinoj ruci. Riječ je o prstenu zelene boje s istaknutim bijelim biserom, koji je poslužio kao savršen "statement" komad i unio dašak boje u neutralnu paletu odjeće.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Još fotografija pogledajte u nastavku galerije.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
Foto: Damir SENCAR
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
