FOTO Sanja Musić Milanović pokazala zašto slovi za ikonu stila! O ovim modnim detaljima svi pričaju
Sanja Musić Milanović, prva dama Hrvatske i voditeljica Službe za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, prisustvovala je u Zagrebu važnom događaju povodom obilježavanja Svjetskog dana debljine. Riječ je o predstavljanju publikacije "Dijete na prvom mjestu - Smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece", a prva dama je, kao i uvijek, plijenila pozornost svojim elegantnim i promišljenim stilom. Za ovu je prigodu odabrala kombinaciju koja na prvi pogled djeluje klasično i poslovno, no upravo je detaljima pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih Hrvatica.
Okosnicu njezina stajlinga činili su bezvremenski komadi: crne hlače popularnog cigareta kroja i jednostavna crna majica. Ovu minimalističku bazu nadogradila je efektnim smeđim sakoom blago oversized kroja koji je cijeloj kombinaciji dao modernu notu. Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim crnim salonkama.
Osim broševa, pozornost je privlačio i upečatljiv prsten na njezinoj ruci. Riječ je o prstenu zelene boje s istaknutim bijelim biserom, koji je poslužio kao savršen "statement" komad i unio dašak boje u neutralnu paletu odjeće.