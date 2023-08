Iva Majoli pokazala kako sa suprugom uživa u New Yorku: 'Sa svojom ljubavi'

LIAM NEESON

Slavni glumac otkrio: 'Priznao sam svećeniku da sam masturbirao, njegova reakcija me prestravila'

- Rekao sam mu da sam masturbirao, a on se zaderao: Što si učinio???I onda me napao i počeo zastrašivati da će mi na ruci izrasti trava jer to radim i da je to ‘zla praksa‘ s kojom odmah moram prestati, požalio se Neeson.