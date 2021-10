Sjećate li se baka koje su oduševile u Supertalentu? Raspale su se 'krivicom' Zdravka Mamića

Prije dvije godine Dream team babe osvojile su gledatelje Supertalenta svojim pjevanjem rere i bećarca, te su nakon što su dobile zlatni gumb plasirale se u polufinale showa Nove TV.

Skupina baka iz Ljubukog više ne postoji, a svemu je kumovao novac, točnije donacija Zdravka Mamića, piše Slobodna Dalamacija.

- Novci, moja ćeri. Prokleti bili, eto tako da kažem, unili su među nas razdor, sve babe ko da su se povampirile kad su počele sjedat ozbiljne donacije za "dream team" na žiro-račun. Ko da su to pare za naše privatne džepove, a ne rad društva - rekla je Anica Škorput (73) i dodala kako se sve slomilo kad je stigla Mamićeva donacija.

– Nije čovjek kriv, on je imo dobru namjeru, ali baš su se na njegovoj velikoj donaciji, dao nam je pedeset tisuća kuna, nekako "slomila kola" . Čim su nama, ćeri, počele stizat donacije na račun, odma su počele nesuglasice; od pitanja: "di su pare?" do optužbi da smo nas dvije kupovale namještaj, Anica navodno od tih para kuk operirala, ovo-ono. Sto problema... Ja sam se ko predsjednica stalno s njima raspravljala, objašnjavala im da su to pare kojima ćemo platiti novi film, putovanja na nastupe, kupit novu odjeću za snimanje ako treba, ali njima to nije bilo jasno. Zla krv se stvorila odma nakon "Supertalenta"; a tako nam je lijepo moglo biti. U Zagrebu nam je bilo super, pozvali su nas u prostorije Dinama na ručak, produkcija nam je platila autobus, jedino su nas puno našminkali za polufinale; izgledale smo ko Ukrajinke a ne Ljubušanke - rekla je Anica.

– Šteta velika zbog raspada; a opet, možda i nije šteta. One koje veže kvalitetna veze neće nikaki novac razdvojit, ćeri, dodala je Nada Laus (67). Nada i Anica nastavljaju pjevati, a rekle su kako imaju puno planova.

– Kad bi nas ljudi vidjeli, rekli bi "vid' ovu đuturum", ko, staru čeljad, nisu ni za što. Al kad zapjevamo, e onda je druga pjesma! Mate Bulić nas je tražio, samo nas dvije za spot; odbile smo ga da se ne dilimo od ostalih. I neretvanskog Cocu, Branka Medaka smo odbile jer je htio samo nas dvije. Sad možemo šta hoćemo, a priželjkujemo Thompsona ko gosta za pjesmu "Moj narode u tuđini" - zaključile su.

