Messi i Icardi u ratu zbog žene! Leo zatražio da prodaju njegovog suigrača

Nakon transfera Lea Messija u PSG pročule su se mnoge priče o odnosima među igračima. Jedna od najnovijih je da je popularni nogometaš tražio od uprave kluba da prodaju njegovog sunarodnjaka Maura Icardija i to što je prije moguće. Razlog ovog uvjeta je prijateljstvo Lea i Maxija Lopeza. Lopez Icardiju nije mogao oprostiti brak s manekenkom Wandom Narom. Činjenica da je Icardi preoteo ženu Leovom prijatelju i danas ima negativan utjecaj na Icardijevu karijeru.

Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM File photo dated July 24, 2020 of Paris Saint Germain's Mauro Icardi and his wife Wanda Nara celebrate with the trophy after winning the French Cup during the Final between AS Saint-Etienne and Paris Saint Germain at Stade de France in Saint-Denis, France. PSG defeated Saint Etienne 1-0 and was crowned French Cup winners. - On his Instagram story, Wanda Nara, wife and agent of Mauro Icardi, delivered a message: "Another family you break for a bitch." Mauro was accused of cheating on his wife. Some time later, the companion of Mauro Icardi affirmed her separation to the Argentinian press. But, on his Instagram account, Mauro Icardi posted several pictures with Wanda Nara this Sunday. The Argentine is said to have traveled to Milan to win back his wife. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

Podsjetimo, posljednjih dana digla se prašina te se priča o prekidu Icardija i njegove supruge Nare. Naime, Wanda je napustila njihov dom u Parizu i otišla u Milano. Manekenka je nedavno unajmila privatnog detektiva koji je hakirao nogometašev mobitel te pronašao poruke s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, što se smatra glavnim razlogom za preseljenje Nare u Milano i prekid s nogometašem. Nogometaš je nakon toga otputovao u Milano, ali nije uspio srediti situaciju, pa je odlučio to probati putem Instagrama što njegovi pratitelji ismijavaju. Zbog tog razloga ga je i supruga prestala pratiti na Instagramu.

