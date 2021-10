Stručnjaci za oružje ističu da je Alec Baldwin zanemario zlatno pravilo, a pravnici tvrde da bi mogao biti odgovarati

Još uvijek pristižu reakcije na strašan događaj koji se dogodio na setu filma 'Rust'. Holivudski stručnjaci za oružje komentirali su kako je glumac Alec Baldwin ignorirao zlatno pravilo o sigurnosti rukovanja oružjem na setu. "Napunjeno ili prazno, oružje se nikada ne usmjerava prema drugom ljudskom biću", rekao je Bryan Carpenter koji vodi Dark Thirty Film Services, tvrtku koja se bavi uslugama, obukom i iznajmljivanjem oružja za filmsku i televizijsku produkciju.

Pirotehničar i inženjer za specijalne efekte na snimanjima Zak Knight smatra kako je u ovoj situaciji puno ljudi pogriješilo. "Prvo i osnovno, na setu filma ne bi smjeli biti pravi meci. Drugo, svaka osoba koja koristi rekvizite morala bi prvo provjeriti je li sve u redu s njima. I treće, nema razloga da ispred bilo kakve vrste pištolja na snimanju bude bilo koja osoba", rekao je.

Cijeli događaj komentirali su i pravnici. Naime, Joseph Costa iz Los Angelesa objasnio je da bi glumac mogao biti i kažnjeno gonjen jer je on jedan od izvršnih producenata filma, pa bi jedna od točaka optužnice moglo biti i ubojstvo iz n ehaja. " Kao izvršni producent bio je u poziciji da ima kontrolu i zbog toga može biti gonjen. To je isto kao i kad piješ alkohol i voziš; ta osoba možda nije namjeravala nanijeti veliku štetu, ali je čini", objasnio je odvjetnik. S njim se složila i njegova kolegica iz Novog Meksika Erlinda Johnson. "Sve što država treba jest dokazati da je bio upleten u opasno djelo i da nije postupao s dužnim oprezom. I to je onda dovoljan dokaz za nenamjerno ubojstvo iz nehaja, za koje je propisana zatvorska kazna od 18 mjeseci", kazala je. Objasnila je i da bi se glumac mogao braniti istaknuvši da on nije stručnjak za rekvizite na setu, jer je očito da netko nije napravio svoj posao.

Podsjetimo, glumac Alec Baldwin (63) na filmskom setu u Novom Meksiku u ubio je snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu, a o ovom tragičnom događaju ne prestaje se govoriti dok nove informacije tek dolaze.

VIDEO Strašna tragedija: Glumac Alec Baldwin na filmskom setu pucao iz rekvizita i ubio snimateljicu te ranio redatelja