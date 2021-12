Sjećate li ga se? Dječak-magnet pokazao je svoje moći i u novom domaćem filmskom hitu

U domaća kina ovog je tjedna stigao film "Po tamburi" redatelja Stanislava Tomića, u kojem je debitantsku ulogu ostvario poznati voditelj Branko Uvodić, no među poznatim glumačkim imenima našao se još jedan debitant.

Jedna od najsmješnijih scena je ona kada glavni junaci naiđu na romsko vjenčanje. Nives Ivanković odlična je kao majka sedam sinova, koja ženi svog najmlađeg sina za zgodnu mladenku (Tijana Pečenčić). Sina je odigrao 17-godišnji Ivan Stoiljković iz Heresina pokraj Koprivnice, široj javnosti poznat i kao dječak-magnet.

Ivan je prije četiri godine nastupio na Supertalentu Nove Tv i pokazao je svoj neobičan i nesvakidašnji talent, fascinirajući svojom sposobnošću privlačenja metalnih predmeta (žlice, vilice, posude, utege). On je prirodni fenomen koji prkosi zakonima gravitacije.

Inače, Ivan je privatno zanimljiv, susretljiv, skroman i razigran dječak koji priznaje da je njegovu moć otkrila baka koja je nešto slično gledala na TV, te je na njemu isprobala i to uspješno na oduševljenje svih. Iako mnogi misle da je trik u ljepilu, Ivan je to razuvjerio pokazavši glatku kožu, te objasnio da je riječ o nekoj neobjašnjivoj magnetskoj sili.

U to su se uvjerili i članovi žirija Supertalenta, a Janko Popović Volarić bacao je novčiće koji su se lijepili na Ivanova prsa. Svjetski mediji pisali su o Ivanovim sposobnostima, a bilo je i onih koji su cijelu priču nazivali trikom. Stvar je zaintrigirala Simona Farnabyja, engleskog glumca i komičara, koji je krenuo snimati svoj dnevnik putovanja po svijetu u potrazi za pojedincima koji imaju nadljudske moći, ili barem tvrde da ih imaju. Iz Simonovih putovanja i istraživanja nastao je serijal Čovjek protiv natprirodnog, koji se prije nekoliko godina emitirao na Discoveryju.

Naravno, Ivan je svoj talent pokazao i u filmu "Po tamburi", pa je tijekom svadbenog slavlja počeo na sebe stavljati žlice, vilice i ostalo posuđe.

