Severina ima razloga za slavlje: 'Kažu mi da sam u trendingu u regiji, ali to nije ključ uspjeha'

Severinina nova pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), s kojom je najavila i nadolazeću glazbenu ''trilogiju'', u samo jednom danu od premijere prikupila je preko milijun pregleda na YouTube-u te Severininim društvenim mrežama i streaming platformama.

Pjesma je unutar nekoliko sati ušla i u YouTube trending Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Austrije.

" 'Bezosjećajna' nisam, mirna sam i sretna, ovo je jedna od pjesama krojenih za mene, proživljena... hvala svima koji je vole i koji se prepoznaju u njoj, to je sad njihova pjesma, a dolaze još dvije pjesme, ne znam kako da ih opišem... Možda kako bi vi rekli - "stara Severina"... Al' ja sve mlađa i mlađa (smijeh)... Kažu mi da smo ušli jučer u "trendinge" svih zemalja regije… toliko sam pjesama otpjevala koje sam znala odabrati, ali nikad nisam ganjala samo to ludilo "trendingovanja", to je uvijek dolazilo zbog mog izbora pjesama... Ali to nije ključ uspjeha, ključ je uvijek u dobrim koncertima, u autentičnosti, u dosljednosti mog puta, ključ je dobra pjesma, interpretacija koju želim za određenu pjesmu, a vizualno da je umjetnost, mali film. Samo ljepota i ono što me veseli... A najviše me raduje kad se ljudi pronađu u mojim tekstovima koji “bole”, uživam kad ih čujem kako pjevaju pjesme od početka do kraja, kako plešu, a najviše uživam kad ih vidim da se smiju i dobro zabavljaju. A uz nove dvije pjesme (koje dolaze) će se itekako zabavljati...'' – napisala je Severina na svojim društvenim mrežama.

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Podsjetimo, Severina ovom pjesmom započinje svojevrsno putovanje kroz tri različita emotivna stanja, odnosno otvara vrata u najavljenu glazbenu ''trilogiju''. Riječ je o jednoj od njezinih najintimnijih i najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesmi koja progovara o emocionalnim ožiljcima, nemogućnosti prepuštanja ljubavi i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Severina donosi iskrenu ispovijest žene koja nije izgubila sposobnost voljeti zato što je to željela, nego zato što ju je život tome naučio.

''Kao što kaže pjesma… Nisam kriva ja – po svim pitanjima. Ovo je pop-rock emotivna pjesma. Mama (smijeh) mi je šivala haljinu za sud, no (nasreću) nemam više sudova, ali evo neka vide (haljinu)'' – poručila je Severina. Posebno mjesto u cijeloj priči zauzima videospot, koji nadilazi klasičnu glazbenu produkciju i funkcionira kao samostalno umjetničko djelo. Režiju potpisuje Petar Pašić, autor koji je i ranije surađivao sa Severinom na njezinim zapaženim videospotovima, a ovoga puta donosi možda i svoje najodvažnije ostvarenje. Pomaknut, neočekivan i vizualno izrazito snažan, spot briše granicu između filma i kazališta. Svaki kadar nosi simboliku, svaka scena otvara novo pitanje, a brojni statisti, svaki sa svojom precizno oblikovanom ulogom, sudjeluju u stvaranju gotovo nadrealnog svijeta koji savršeno prati emocionalni naboj pjesme. Rezultat je vizualna priča koja se ne gleda samo jednom, nego joj se vraća kako bi se otkrili novi detalji.

Za pjesmu 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Ivan Popeskić, a Severinin vokal je snimio Branimir Mihaljević. Ovom pjesmom, Severina još jednom potvrđuje koliko voli glazbi dati dublje značenje. Umjesto provjerenih obrazaca, bira emociju. Umjesto sigurnog puta, donosi umjetnički koncept. A umjesto pojedinačne pjesme, publici predstavlja ''trilogiju'' – zaokruženu priču u kojoj se glazba, tekst i slika nadopunjuju i zajedno grade jedno od njezinih najambicioznijih izdanja posljednjih godina. A 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') tek je prvi čin priče. U idućih nekoliko dana Severina će objaviti i preostale dvije pjesme – 'Pozovi me ti' i 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' – koje nose dodatne nazive 'Anksiozna' i 'Savršena'. Tri pjesme, tri različita unutarnja stanja, tri žene u jednoj ženi. Bezosjećajna. Anksiozna. Savršena. Ili možda tek tri lica suvremene emocije koja zajedno čine jedinstvenu glazbenu cjelinu.