Bivši 'Gospodin Savršeni' pokazao krvavo lice i zabrinuo pratitelje

"Život u zadnje vrijeme", napisao je Šime Elez uz svoju najnoviju objavu na Instagramu, seriju od deset fotografija u stilu popularnog "photo dumpa" kojim korisnici nude necenzurirani uvid u svoju svakodnevicu. Ipak, jedna od fotografija posebno je privukla pažnju njegovih pratitelja. Bivši natjecatelj showa "Gospodin Savršeni" objavio je selfie s plaže na kojem mu se vidi svježa, krvava posjekotina iznad desnog oka. Unatoč ozljedi, Šime je pozirao s osmijehom i podignutim palcem. Cijelu je objavu duhovito zaokružio hashtagom #scarface, aludirajući na kultnog filmskog lika.

Obožavatelji su ubrzo iz konteksta shvatili da je ozljeda posljedica bavljenja kitesurfingom, ekstremnim vodenim sportom kojem se Splićanin posvetio od lipnja ove godine. Da je sve u redu i da je ozljeda tek uspomena na ljetnu avanturu, potvrdio je i drugom fotografijom u nizu, na kojoj izbliza pokazuje ožiljak koji je ostao nakon što je rana zacijelila.

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Šime Elez, 26-godišnji Splićanin, javnosti je postao poznat sudjelovanjem u četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", nakon čega je stekao značajan broj pratitelja na društvenim mrežama. Iako je nedavno bio u medijskom fokusu zbog privatnog života, Elez se očito posvetio poslu i novim hobijima. Prošlog listopada otvorio je svoj obrt, promotivnu i marketinšku agenciju "Na prvu", te je u intervjuima isticao kako je trenutno usredotočen na razvoj poslovanja.

Njegova najnovija objava, osim spomenute nezgode, nudi autentičan uvid u njegov život izvan ureda. Kroz seriju ležernih fotografija, Elez je dočarao idiličnu atmosferu jadranske obale: vožnju brodom, čije valove siječe Honda motor, kadrove palmi i marine u suton te opuštanje u čaši crnog vina u večernjim satima.

Njegovi pratitelji objavu su dočekali s oduševljenjem, a komentari su uglavnom bili ispunjeni podrškom i komplimentima. Uz poruke poput "Lip ka slika", "Top" i "Mali goriš", mnogi su mu poželjeli brz oporavak. Jedna je pratiteljica istaknula njegovu pristupačnost: "Bravo Šime, hvala ti što si mi jednostavno usrećio unučicu sa foto... ma divan si". Drugi su se osvrnuli i na njegov izgled, pa mu je tako jedna korisnica poručila: "Sa bradom puno bolje izgledate", dok je druga kratko napisala "Nije loše.". Čini se da manja nezgoda nije uspjela pokvariti ljetno raspoloženje bivšem "Savršenom".