Odlazak Big Pussyja: Preminula zvijezda 'Obitelji Soprano'

Svijet glume ostao je siromašniji za jedno od svojih najprepoznatljivijih lica! Vincent Pastore, glumac koji je ostavio neizbrisiv trag ulogom Salvatorea “Big Pussy” Bonpensiera u kultnoj HBO-ovoj seriji “Obitelj Soprano”, preminuo je u 80. godini, javljaju strani mediji. Njegovo beživotno tijelo pronašao je susjed u subotu u njegovu domu na City Islandu u Bronxu, nakon što se glumac nekoliko dana nije javljao. Policijski izvori potvrdili su da je riječ o prirodnoj smrti te da nema naznaka sumnjivih okolnosti. Iako su neki mediji izvijestili da je Pastore bio mrtav danima, njegov bliski prijatelj i suradnik Stephen Villano to je opovrgnuo, izjavivši da je s glumcem razgovarao u četvrtak te da je “otišao u snu i nije se probudio”. Vijest o njegovoj smrti šokirala je prijatelje i kolege, tim više što je Pastore, prema njihovim riječima, bio dobrog zdravlja i tek je nedavno proslavio svoj jubilarni 80. rođendan.

“The Sopranos” actor Vincent Pastore has died at the age of 80. He was found deceased at his home in New York City on August 1, 2026.. A cause of death was not provided. ==========================================================================================Vincent Pastore and Jason Cerbone attending 'The Sopranos' 25th Anniversary Celebration held at Da Nico on January 10, 2024 in New York City, NY Photo bySteven Bergman/AFF/ABACAPRESS.COM Photo: AFF/ABACA/ABACA Foto: AFF/ABACA/ABACA

Iako će ga publika zauvijek pamtiti kao mafijaša i FBI-evog doušnika, oni koji su ga poznavali opisuju ga dijametralno suprotnim riječima. Njegov dugogodišnji menadžer, Bob McGowan, koji ga je zastupao više od trideset godina, emotivno se oprostio od prijatelja. “Svijetu će ostati u sjećanju kao nezaboravni ‘Big Pussy’, no nama koji smo ga poznavali, bio je mnogo više. Vinny je bio jedna od najljubaznijih i najvelikodušnijih osoba koje sam ikad upoznao. Prema svima se odnosio s toplinom i poštovanjem, nikada nije odbio obožavatelja koji je tražio fotografiju ili autogram”, stoji u njegovoj izjavi. Stephen Villano, koji je od Pastoreovog vozača postao njegova “desna ruka” i blizak prijatelj, kroz suze je dodao: “Bio je dobar čovjek. Ljudi bi pomislili da je poput likova koje glumi, ali to nije bio on. On je bio glumac koji je igrao ulogu. Čovjek iza uloge bio je velikodušan, ljubazan i brižan.”

Odmah nakon objave tužne vijesti, društvene mreže preplavile su poruke sućuti i sjećanja kolega. Michael Imperioli, koji je u “Obitelji Soprano” glumio Christophera Moltisantija, podijelio je dirljivu poruku na Instagramu. “Ovo je teško za nas, čini se kao da Vinnyja poznajem oduvijek. Puno smo radili zajedno i putovali po cijelom svijetu. Puno dobrih trenutaka. Puno smijeha. Vinny je bio brat dobrog srca koji je duboko brinuo o svojoj obitelji i prijateljima. Uvijek će mi nedostajati.” Steve Schirripa, još jedan kolega iz serije, kratko je poručio: “Nemam riječi. Počivaj u raju, gospodine Pastore.” Ove reakcije svjedoče o dubokom tragu koji je Pastore ostavio ne samo kao glumac, već i kao osoba koja je uvijek bila spremna pružiti podršku, savjet i toplu riječ, posebice mlađim kolegama na početku njihovih karijera.

Vincent Pastore rođen je 14. srpnja 1946. u Bronxu, a odrastao je u talijansko-američkoj četvrti u New Rochelleu. Iako je često govorio o mirisima pizze i tradicionalnom odgoju, isticao je kako njegovo djetinjstvo nije imalo veze s mafijaškim miljeom. Nakon srednje škole, služio je u američkoj mornarici tijekom Vijetnamskog rata, a po povratku je diplomirao dramu na Sveučilištu Pace. Njegov put do glumačke slave bio je netipičan; godinama je radio kao vlasnik klubova i vozač prije nego što su ga prijatelji, glumci Matt i Kevin Dillon, nagovorili da se okuša na sceni. Svoje prve uloge dobio je u četrdesetima, gradeći reputaciju epizodnim, ali upečatljivim pojavljivanjima u mafijaškim klasicima kao što su “Dobri momci” Martina Scorsesea i “Carlitov način” Briana De Palme, te u HBO-ovom filmu “Gotti”.

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Ipak, uloga života stigla je 1999. godine s “Obitelji Soprano”. Njegova interpretacija Salvatorea Bonpensiera, bliskog prijatelja Tonyja Soprana koji je prisiljen postati doušnik, postala je jedan od ključnih elemenata prve dvije sezone serije. Scena njegove likvidacije na brodu smatra se jednom od najupečatljivijih u povijesti televizije. Unatoč smrti lika, Pastore je ostao dio serije sve do kraja, pojavljujući se u trideset epizoda kroz snove i prisjećanja glavnog lika, a uloga mu je donijela svjetsku slavu i nagradu Ceha filmskih glumaca. Iako je bio zahvalan na prilici koja mu je lansirala karijeru, njegov prijatelj Villano ističe da je Pastore bio mnogo više od te uloge. Glumio je u hororima, komedijama poput “Mickey Blue Eyes”, posudio glas u animiranom hitu “Riba ribi grize rep” te ostvario zapažene uloge u brojnim televizijskim serijama, uključujući “Zakon i red” i “Pravda za sve”.

Osim glume, Pastore je bio strastveni glazbenik, pjevač i svirač tamburina u svom bendu “The Gangster Squad”. Vodio je i vlastiti radijski show na SiriusXM-u, “The Wiseguy Show”, a okušao se i u reality formatima poput “Celebrity Apprentice” i “Ples sa zvijezdama”. Iza grube vanjštine koju je često projicirao na ekranu, krio se čovjek velikog srca. Preživio je rak prostate i često je podržavao ljude koji su se borili s istom bolešću. Sav novac koji je osvojio u showu “Celebrity Apprentice” donirao je u dobrotvorne svrhe. Posebno je bio predan pomaganju veteranima, njujorškoj policiji, udovicama i siročadi poginulih policajaca te dječjoj bolnici St. Jude. Prije samo nekoliko tjedana, proslavio je svoj 80. rođendan u krugu prijatelja, smijući se i pušući svjećice, pun planova za buduće projekte. Njegov iznenadni odlazak ostavlja prazninu, ali i nasljeđe koje nadilazi njegove brojne uloge. Iza sebe je ostavio kćer Renee, zeta i unuku.

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*uz pomoć AI-ja