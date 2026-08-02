Glumica koju pamtimo kao Buffy uživa u Francuskoj: Pozirala je u kupaćem i svi se dive njezinoj liniji u petom desetljeću

Glumica Sarah Michelle Gellar (49), koju publika pamti po brojnim televizijskim i filmskim ulogama, trenutačno uživa u ljetnom odmoru na jugu Francuske. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija s putovanja, a osim prekrasnih prizora francuske obale, pažnju su privukli i njezini atraktivni modni odabiri. Na jednoj od fotografija pozirala je u bijelom kompletu brenda Tularosa, idealnom za opušteni dan uz more, dok je na drugoj pokazala dvodijelni kupaći kostim brenda Frankie’s Bikinis, pozirajući naslonjena na bok broda. Gornji dio tog bikinija stoji 95 dolara, dok je cijena suknje 155 dolara. Riječ je o brendu koji je omiljen među brojnim poznatim trendsetericama, a njegove komade rado nose Gigi Hadid i Hailey Bieber. Brend je nedavno ostvario i suradnju s Kylie Jenner.

Gellar je svojim pratiteljima pokazala i još jedan kupaći kostim, smeđi Zimmermann bikini s gornjim dijelom koji se veže oko vrata. Njegova puna cijena iznosi 295 dolara, dok se trenutačno prodaje po cijeni od 148 dolara. Glumica je pritom pokazala i kako kombinirati komade različitih brendova. U jednom je trenutku zaplivala u moru odjevena u Zimmermann gornji dio bikinija, koji je kombinirala sa suknjom brenda Frankie’s Bikinis. Na objavu su se ubrzo počeli nizati brojni komplimenti. „Predivna“, napisala je glumica Candace Cameron Bure, poznata po ulozi u seriji „Puna kuća“, dok je Emily Stranges komentirala: „Europa ti odlično stoji!!!!“ „Ona je sunce tijekom zalaska“, poručila je jedna pratiteljica, dok je druga kratko napisala: „Pokidala.“ Osim kupaćih kostima, Gellar je pažnju privukla i skupocjenim nakitom. Nosila je Foundrae Spark medaljon vrijedan 2350 dolara, koji je kombinirala s lančićem u obliku papirnate spajalice vrijednim 5450 dolara.

Prema opisu brenda, medaljon simbolizira ideju da je ponekad dovoljna samo jedna iskra kako bi započelo cjeloživotno putovanje istinske ljubavi. No, njezina francuska avantura nije završila uz more. Glumica je kasnije objavila još fotografija s odmora na kojima uživa u jahanju. Za tu je prigodu odabrala nešto ležerniju kombinaciju, bijelu majicu bez rukava i traperice. „Je li estetika francuske kaubojke uopće stvar?!?“ našalila se u opisu fotografija. U komentarima joj se javila i Chrissy Teigen, koja se našalila: „Zašto bi išla na obiteljski odmor bez mene i moje obitelji?“ Sudeći prema fotografijama, Sarah Michelle Gellar ljeto provodi u znaku mora, mode i novih avantura, a svojim je pratiteljima pritom pokazala i djelić atmosfere s odmora na jednoj od najljepših europskih destinacija.