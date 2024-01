Širi se snimka! Zvijezdu 'Beverly Hillsa' napala motociklistička banda usred Los Angelesa

Američki glumac Ian Ziering (59), najpoznatiji po ulozi Stevea Sandersa u seriji "Beverly Hills 90210", napadnut je na SIlvestrovo na ulici u Los Angelesu, a danas se društvenim mrežama prođirila snimka napada. Motociklistička banda ga je napala dok je bio u automobilu zaglavljen u prometnoj gužvi, a na stražnjem sjedalu je bila njegova kći Penna (10).

Na snimci incidenta vidi se kako glumac izlazi iz automobila, a na njega nasrće nekoliko biciklista koji ga nastavljaju tući dok on bježi preko ceste. Kako piše TMZ, glumac je u izvještaju naveden kao žrtva napada, a nitko još nije uhićen.

