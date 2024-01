Kći Brucea Willisa objavila dosad neviđenu fotografiju s bolesnim ocem i raznježila njegove fanove

Scout Willis (32), kći glumca Brucea Willisa, Na Instagramu je objavila niz fotografija po kojima će pamtiti proteklu godinu, a među njima se našla i dosad neviđena fotografija s njenim ocem, koji se iz glume povukao 2022., nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Na fotografiji je Scout naslonila glavu na prsa Brucea Willisa dok joj on rukama drži glavu i smije joj se. Fotografija je odmah dobila brojne lajkove, ali i raznježila fanove glumačke legende

Na drugim fotografijama može se vidjeti kako Scout pravi grimase sa svojim mlađim sestrama Mabel i Evelyn (kćeri Brucea Willisa sa suprugom Emmom Heming Willis), izlazi na crveni tepih sa svojom mamom Demi Moore i drži se za ruke s starijom sestrom Rumer Willis, koja je lani dobila svoje prvo dijete.

Foto: Instagram

Podsjetimo, obožavatelje Brucea Willisa koji se već neko vrijeme bori s frontotemporalnom demencijom krajem prošle godine ražalostile su nove vijesti o njemu. Naime, čini se da mu se stanje pogoršava, te da je bolest napredovala. Ljudi bliski glumcu počeli su davati više informacija u javnost, a jedan od izvora izjavio je kako njegova obitelj strahuje da mu nije ostalo još dugo vremena na ovome svijetu.

"Bruce ima dobrih i loših dana, ali u posljednja dva mjeseca bilo je puno više loših dana nego dobrih", izjavila je dobro upućena osoba, a prenose američki mediji. Njegov prijatelj Glenn Gordon Caron već je ranije rekao da mu je sve lošije.

"Moj osjećaj je da on samo prve tri minute razgovora zna tko sam. Ne priča više, nekada je bio strastveni čitač, a sada je od toga odustao. Sve te jezične vještine više mu nisu dostupne. Kad ste s njim, znate da je on Bruce i zahvalni ste što je tu, ali nema u njemu više radosti življenja" izjavio je nakon što ga je posjetio.

Inače, javnost je o glumčevoj bolesti i stanju izvijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti. Kako kaže njegova kći Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

