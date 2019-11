Sin poznatog Hrvata oduševio u showu: 'Praktički nismo ni znali kad je audicija'

Breakdance duo Maks Rucner i Đuro Pavo Dolenčić u sinoćnjoj epizodi popularnog Supertalenta pokazali su svoje plesno umijeće i impresionirali žiri.

– Ovo je toliko bilo dobro da je prošlo u sekundi. Ujednačeni ste, plešete sjajno, atraktivan nastup, baš pašete na ovoj pozornici! – poručila im je Maja Šuput, a njezin kolega Bilman savjetovao je dvojcu da sljedeći put u koreografiju ubace „show elemente“.

Treći na Svjetskom prvenstvu

Ovi srednjoškolci su iskusni plesači, a o tome svjedoči činjenica da su 2016. u Grazu na Svjetskom prvenstvu zgrabili treće mjesto te godinu poslije otišli na Olimpijske igre mladih u Njemačkoj.

– To je bilo zabavno i jako korisno iskustvo za nas, zato što smo vidjeli puno dobrog breaka i otkrili neke nove kretnje – ukratko se osvrnuo Đuro na Igre. Obojica su, kako tvrde, drugačija od drugih brejkera.

Foto: Nova TV

– U našim godištima nije to tako popularno, često nastupamo jedan protiv drugoga – objasnili su nam momci. Oni praktički žive breakdance pa su se tako odlučili na pokretanje prve hrvatske online plesne škole „Break It Out“ koja će biti dostupna na YouTubeu, a zamišljena je kao audiovizualni projekt u kojem se objašnjavaju pokreti.

Suočavanje s tremom

Premda su iza njih stotine nastupa, pred žirijem Supertalenta, priznaju, nisu uspjeli ukloniti tremu. – S tremom smo se suočili tako da smo si u glavi konstantno ponavljali koreografiju i sve stvari na koje moramo paziti. Nismo je uspjeli u potpunosti ukloniti, ali smo je ublažili. Vjerojatno bismo pokušali promijeniti način na koji smo prezentirali samu točku. Odlično smo je uvježbali, ali kao i u svakom nastupu, trema odradi svoje – kaže nam Đuro i dalje opisuje kako su se pripremali za nastup.

– Pripreme za nastup nisu nam baš tečno išle zato što je ovo prva koreografija koju smo Maks i ja sami napravili. Naravno, primali smo savjete od drugih plesača, ali smo veliku većinu sami napravili – rekao nam je okretni 16-godišnjak, inače sin poznatog hrvatskog redatelja Krešimira Dolenčića i dramaturginje Ane Turković.

Foto: Nova TV

Ponosni tata Krešo otkrio nam je je li mu on pomogao savjetima i pripremama prije audicije. – Ništa nemam s tim. To je njegov put i njegova priča. Smatram da bi bilo nepristojno se uplitati u nešto što on radi od svoje osme godine – komentirao je Dolenčić, višestruko nagrađivani redatelj svih većih kazališnih kuća, i nastavio: “Mi praktički nismo ni znali kad je audicija.” Na njega se nadovezao njegov sin i otkrio tko je plesnom dvojcu bio najveća potpora dok su plesali pred žirijem.

– Najveća potpora su nam naši prijatelji plesači zato što nas oni gledaju realnije nego naši ostali prijatelji. Oni nas gledaju iz plesačke perspektive – objašnjava Dolenčić mlađi i tvrdi kako ih nije bilo strah komentara žirija, ali da ih je bilo strah samih sebe. – Bojali smo se da ne kažemo nešto krivo jer obojica znamo biti poprilično ironični – kazao nam je, a nas je zanimalo je li u proteklih osam godina bavljenja plesom bilo posebnih izazova. – Pa bilo je dosta ozljeda i uvijek će ih biti, kao što i samo ime plesa govori. Nikada se nismo odrekli breaka, ali bilo je dosta trenutaka u kojima nismo mogli trenirati zbog ozljede. Trening nam puno znači pa ga ne volimo propuštati zbog glupih ozljeda – rekao je odlučno. •