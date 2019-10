Prepoznajete li ih? Oni su šokirali žiri i publiku svojim "talentom" i zaradili X-eve

Na pozornici Supertalenta ukazali su se mnogi s velikom željom da pokažu svoj dar. Od pjevača, plesača, pantomimičara, komičara do nedefiniranih umjetnika. Ipak, pregledom seta izvedbi koje su dobile X-eve, odabrali smo one koje su izazvale brojne reakcije.

Prva od njih je i ona najnovijeg datuma izvedba Pamela Midžić, 19-godišnje Osječanke koja nije oduševila žiri s izvedbom. Oštar komentar uputila joj je Martina Tomčić, koju je Osječanka kasnije prozvala na društvenim mrežama rekavši da se naživcira čim čuje ime "Martina".

– Oni koji su ti rekli da je ovo dobro, moraju ići doktora i isprati uši, a oni koji su ti rekli da nije dobro, to su ti pravi prijatelji i to su ljudi koji dobro čuju. I što je najvažnije, koji su dobronamjerni. Ja sam ovog trenutka jako dobronamjerna prema tebi i savjetujem ti da se ovime ne baviš jer ljudi koji će ti pljeskati, pljeskat će, ne tvome pjevanju, nego tvome izlaganju nečemu čemu nisi dorasla – oštro je komentirala Martina.

- Nisam oduševljena svojim nastupom, ja sam to mogla bolje, ali kada čovjek stane pred onoliko ljudi i žiri koji je stručan, onda se uplaši i izgubi, pa nastup ne bude kako je zamišljao - kazala je Pamela koja nije mogla ocijeniti svoje pjevačke sposobnosti. Nakon što se emitirala epizoda Supertalenta, Pamela je završila u bolnici na infuziji, a prema pisanjima lokalnih portala, jako su je zasmetali komentari na društvenim mrežama.

Ove sezone na pozornicu "Supertalenta" došao je entuzijastični pjevač Zvonimir Lešić s tri vlastite pjesme te za svaku od njih je dobio četiri iksa i tako postao jedini kandidat koji je ikada u showu dobio 12 X-eva.

- Postoje pjevači određenog estradnog statusa koji imaju tekstove koje ja naprosto ne cijenim. Vaši tekstovi idu u tom smjeru, a nemate pritom estradni status, niste ga još razvili, niti estradni stav. Pjevani glas sam po sebi čak i ima jednu lijepu okruglu boju, međutim vokalna izvedba nije na razini onoga što možemo nazvati supertalentom i svakako nije ono što mi tražimo. Hvala što ste došli - poručila mu je Martina.

Prošle godine kad je Vjekoslav Škrnjug bacio harmoniku na pod i napravio potpuni kaos, žiri nije znao kako dalje reagirati. Pod pseudonimom Vjeko Bratte izveo je niz točki - od imitacije do pjevanja.

- Ja se sad cijeli tresem, pojela me trema. Snimit ću Martini kako inače pjevam i onda neka posluša - rekao je Vjeko razočarano nakon svog nastupa.

Iako je u ovoj sezoni oduševio publiku, Živko Gašpar to nije uspio postići sa žirijem. Naime, s pjesmom "Božja ljubav" je digao publiku na noge, ali mu se četvorka iza iksa nije naklonila. Ipak, jedino ga je Maja pustila da do kraja izvede svoju točku.

- Razočarao sam se u društvo i rodbinu, u životu sam griješio, radio loše stvari i onda je u mene ušao Duh sveti. Napisao sam više od sto pjesama, ponukan nekim boljim vremenima kada nije bilo mobitela, Facebooka i ostalog i imam želju da te pjesme jednom otpjevam na samostalnom koncertu - kazao je Živko u uvodnoj najavi nastupa.

U prvoj sezoni Jure Kelava iz Omiša, popularniji kao Prince George predstavio se publici i žiriju atraktivnim plesom, a snimka njegovog nastupa postala je hit. S istom točkom nastupao je i godinu prije toga, a žiri ga jednoglasno nije pustio u daljnje natjecanje.

Juru Kelavu, koji je po zanimanju strojarski tehničar, kasnije smo gledali u reality emisiji Big Brother. Kada se prijavljivao u show, istaknuo je da bi volio živjeti s ljudima koji imaju veliko srce i puni su ljubavi i razmijevanja.

Svojevrsni fenomen nastupa na Supertalentu bio je i onaj veterana audicija Brune Tomašića koji je uz electro-dance izvedbu klasika "My Heart Will Go On" zabavio žiri i publiku.

Inače, Tomašić je u dobro poznatoj 'Noćnoj mori' Željka Malnara utjelovio Anđu. Ukupno se prijavio na pet audicija Supertalenta, što ga čini najustrajnijim kandidatom ovog showa.