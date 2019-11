Dodijeljen posljednji zlatni gumb, ali pale su i teške riječi: 'Ovo je fulana poanta'

Nakon što je žiri odabrao svoje zlatne gumbove, u prethodnoj epizodi Supertalenta vidjeli smo kome je pripao i posljednji zlatni gumb – osmogodišnjem hulahooperu Mateju Matekoviću kojega su u polufinale lansirali voditelji, Igor i Frano.

Matej je žiriju i publici prezentirao svoj talent na kojemu je radio dvije godine, a Martina mu je kazala kako je vidjela i plesačice trostruko starije od njega, a koje mu nisu ni do koljena. „Najljepše, uz nevjerojatnu vještinu, mi je to koliko se ti veseliš dok to radiš. Vidi ti se na licu da uživaš! Stvarno imaš talent koji je fantastičan!“ komentirao je Janko, a Maja mu je poručila: „Stvarno si bio božanstven i veličanstven i jedva čekam da se vidimo ponovno!“

Foto: Nova TV

Akrobacijama žiri su oduševile i Trio essence, akrobatkinje iz Ukrajine, a najoduševljeniji bio je Davor koji nije propustio priliku da se popne na pozornicu i zagrli natjecateljice. „Žao mi je što sam već iskoristio svoj zlatni gumb jer je to jedini način na koji se možemo popeti na pozornicu i zagrliti, a ako vam ne smeta, ja bih vam ipak dao virtualni golden buzzer!“ kazao im je i dao improvizirani zlatni krug. „Jako mi se svidjelo. Nisam sigurna da li sam ikada vidjela toliko akrobacija sa senzualnim plesnim pokretima, i to je ono što mi se najviše sviđa. Sve tri ste jako lijepe i senzualne“ poručila im je Martina.

Breakdance duo Max i Đuro svojim nastupom zaintrigirali su žiri. „Ovo je toliko bilo dobro da je prošlo u sekundi. Ujednačeni ste, plešete sjajno, atraktivan nastup, baš pašete na ovoj pozornici!“ komentirala je Maja, dok im je Davor savjetovao da za idući put u koreografiju ubace 'show elemente'. Svojim plesnim koracima, u štiklama, žiri je iz cipela izuo baletni plesač Filippo Jorio. „Ne razumijem zašto plešeš u štiklama, ali sviđa mi se tvoj ples. Veoma zanimljivo“ komentirala je Martina, a Davor je priznao da je na početku bio malo iznenađen, no svidjelo mu se pa si je Filippo osigurao četiri da od žirija. Glazbeni sastav pod imenom Pop rock škola Sarajevo nastupio je s pjesmom The lion sleeps tonight u acapella izvedbi. „Nemate zlatni gumb, ali imate zlatnog pijevca u obliku Tea. Ja obožavam acapella pjevanje, znam koliko je zahtjevno, znam koliko je teško. Ne znam koliko ste se dobro čuli, ili se niste čuli, ali ja bih rekla da je ovo u svakom slučaju dostojno prolaska dalje“ poručila im je Martina, a Janko je komentirao: „Strašno ste dragi, simpatični, ova kombinacija beatboxa i acapella je fantastična ideja, kao i efekti životinja koje često čujemo i za ovim stolom, nenamjerno. Divan vam je nastup i baš mi je drago da ste došli.“

Petar Jojić Percholy predstavio se kao pjevač koji stasom i glasom nalikuje na Zdravka Čolića, a nastupio je s njegovom pjesmom Zvao sam je Emili. „Petre, Vi kao da ste na stadionu. Vi se pokupili sve njegove mote, Čolić često drži ruke u džepu i ovo što ste radili, minimalni pokreti, uvijek ovaj šarmerski osmjeh. Otpjevali ste jako lijepo, još vas je bilo lijepo za gledati. Top topova Peki!“ oduševljena je bila Maja, a Martina je komentirala: „Ja sam skroz oduševljena s mladićem od 22 godine čiji glas može zvučati toliko lijepo, zrelo, suvereno i stabilno sa predivnim visinama, da zapravo ne mogu reći nego bravo, bravo, bravo!“

Foto: Nova TV

Dvojac iz benda Cota G4 također je ostavio pozitivne utiske na žiri i s četiri da zaradio prolaz u daljnje natjecanje. „Marko, kako ti dobro pjevaš! Ti s takvom lakoćom pjevaš, tebi je to toliko prirodno, imaš tako dobru boju glasi, to toliko seksi kad ti pjevaš. Slušala bih te stalno, došla bih na bis svaki put! Obećavam da ću s ekipom doći kod vas na neki svirku!“ poručila im je Maja, a Janko je dodao: „Ti odlično sviraš, ti odlično pjevaš, čisti gušt, baš dobro da ste ovdje došli!“ U svijet magije žiri je uveo Siniša Hotko iz Slovenije i sve ostavio s upitnicima iznad glava. „Meni ste bili super. Ja uopće ne znam kako vi to radite, ali ono što je najsjajnije, mene to ni ne interesira kako radite!“ izjavila je Maja, a Davor je zaključio: „Nemam što reći, uspjelo je, fora je i htio bih vidjeti još.“ Talentom pričanja unatrag predstavio se natjecatelj iz Srbije, Jovan Jeremić i također dobio četiri glasa da od žirija, a kako bi se dodatno uvjerila u njegov talent, Maja je pjevala svoju pjesmu, a Jovan je zatim ponovio iste stihove, samo unatraške.

Obitelj Vukina svoj nastup posvetili su preminuloj baki. Dok je Eva crtala portret bake, Janja i Vlatko su pjevali te se pritom koristili bojama koje su razmazivali po platnu na podu. Njihova prezentacija nije se svidjela žiriju, a Martina im je i stisnula X. „Ja nisam ništa shvatila. Ja imam izražen OCD i to mrljanje boje i to razmazivanje po sebi je toliko fulana poanta, da u nekom momentu kada sam tražila hoće li se nešto desiti, a ništa se nije desilo“ obrazložila je Martina, a s njom su se složili i Janko i Maja, dok je Davor imao drugačije viđenje nastupa. „S velikim dijelom se ne mogu složiti s kolegama. Ja volim boje, ne bih ovo nazvao mrljanjem.

Foto: Nova TV

To je dublja umjetnost koju ne može svatko razumjeti. Ja sam ovo vidio kao zaokruženu obiteljsku, dirljivu priču koja vama puno znači“ Iako se jako svidio žiriju, Tomislav Čekolj s pjesmom Elvisa Presleya Can't help falling in love nije dobro prošao kod žirija, štoviše dobio je četiri iksa. „Drag si, simpatičan, ali ne pjevaš dobro“, komentirao je Davor, a Maja mu je savjetovala: „Nije ovo baš bilo dobro. Drži se prvog tona i tu stani, što si zbario, zbario si!“