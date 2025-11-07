Omiljeni voditelj odlazi s RTL-a, od kolega se oprostio emotivnom porukom

Nakon gotovo 8 zajedničkih godina, prvo u ulozi političkog reportera, a potom voditelja središnje informativne emisije, niza izbornih specijala i posebnih emisija uživo, poput RTL-a Danas iz Vukovara i Knina, Adrian De Vrgna i RTL Hrvatska dogovorno završavaju suradnju, objavili su s RTL-a. Adrian će nove poslovne izazove potražiti izvan televizije kojoj je vjeran sve ove godine. I time je ova sjajna priča, u ovom formatu, došla do svog kraja.

Foto: RTL

- RTL ostaje moja obitelj. To su moji prijatelji, ljudi iza kojih stojim, najbolja redakcija Newsa. Tim s kojim sam prošao najljepše trenutke profesionalnog života i među kojima se osjećam kao kod kuće. Prošli smo i mnoge teške. I sve nas je to oblikovalo. Zahvaljujem glavnoj urednici Željki Marijanović na pruženoj prilici i što je uvijek podupirala moj razvoj, rad i doprinos, mojoj Damiri s kojom sam 5 godina u paru vodio najbolji televizijski dnevnik, svim urednicima, kolegama novinarima, montažerima, snimateljima, studiju i režiju, produkciji, stylingu i šminki, svim odjelima s kojima sam uspješno surađivao. Svojim RTL-ovcima želim da nastave s uspješnom pričom i sjajnim novinarstvom. Televizija je tim – televizija su ljudi, a vi ste najbolji!", kazao je voditelj.

Široj javnosti manje je poznato da Adrianova prva ambicija nije bila novinarstvo, već tenis. "Maštao sam o teniskoj karijeri, ali sam ipak postao novinar. I mogu reći da sam sretan što je tako: profesionalno sam posve ispunjen, a osjećaj je još ljepši kada znam da sam sve stekao vlastitim radom," kazao je prošle godine za Gloriju.

"Osnovnu školu sam intenzivno trenirao tenis, svakodnevno četiri do šest sati. Bio sam najbolji tenisač u Šibeniku i s dvanaest godina osvojio sam prvenstvo. Igrao sam uglavnom dalmatinske turnire. Zadnje dvije godine bilo je vrlo izazovno; počeo je rat, pa sam trenirao u vojarni. Roditelji su radili u šibenskoj tvrtki 'Solaris', ali dogodilo se da je otac dvije godine radio bez plaće, dok je majka otišla na privremeni rad u Njemačku i tamo ostala dugih šesnaest godina," prisjetio se Adrian.

Tijekom školskih dana zarađivao je džeparac kao model u agenciji Midiken Hameda Bangoure, no s modelingom je završio u 22. godini. U to vrijeme završio je fakultet i pronašao posao na Zagrebačkom radiju, potom na Otvorenom, te u Media Servisu, gdje je bio urednik i politički novinar. Nakon šesnaest godina radijskog iskustva dobio je poziv s RTL televizije. U "vrući stolac" središnje informativne emisije sjeo je dan nakon petrinjskog potresa 2020. godine.Televizija je oduvijek bila njegova ambicija, no tu je karijeru odgodio zbog roditeljske uloge. S 26 godina dobio je sina Enrica i odlučio se posvetiti obitelji. Svjestan da televizijski posao zahtijeva nepredvidive smjene, prioritet su mu tada bile novinarske pozicije s jasnijim radnim vremenom, kako bi bio prisutan u odgoju svog sina.