Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' otkrio čime se točno sada bavi

Šime Elez (27), kojeg publika pamti kao zvijezdu četvrte sezone realityja "Gospodin Savršeni", ponovno se našao u središtu medijskog interesa. Ovoga puta razlog nije njegov ljubavni status, već nova sportska strast puna adrenalina. Putem Instagrama podijelio je vijest o svojoj posvećenosti kitesurfingu, a ova objava stiže upravo u razdoblju kada započinje novo poglavlje u privatnom životu.

U objavljenom videu Elez je prikazao retrospektivu svojih aktivnosti tijekom zadnjih tjedana, ispunivši obećanje koje je dao pratiteljima u ranijoj anketi. Snimka detaljno prati njegov put od samih osnova: od pripreme i napuhavanja crno-bijelog zmaja na pijesku do prvih koraka u moru uz stručno vodstvo instruktora.

"S obzirom na to da su rezultati ankete bili jasni kao dan, evo sažetak aktivnosti proteklih nekoliko tjedana, da ne bi bilo da nisam održao riječ", poručio je Šime. Posebno je pohvalio svog mentora Franu, istaknuvši kako je upravo on zaslužan za njegov ekspresni napredak. "Uz njegovu sam se pomoć nakon samo tri termina vježbi uspio popeti na dasku i učinit prve uspješne metre (nismo ih snimili)", ponosno je zaključio.