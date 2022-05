Silvija Šeparović: 'Radio je otporan, ljudi mu vjeruju bez obzira na generaciju, prijatelj je i društvo u svakom trenutku'

Petak ujutro i radna, ali slavljenička, atmosfera u maloj i veseloj redakciji Yammat FM-a u Tkalčičevoj ulici na čiju je adresu stigla nagrada Marija Jurić Zagorka Hrvatskog novinarskog društva za radijsko novinarstvo za emisiju ''Katedra za plastičnu kirurgiju''. Žiri je imao priliku čuti tri emisije koje se bave aktualnim pitanjima koje pripremaju Antonija Vrčić, Andro Bernardić, Ante Ljubičić, Martina Vazdar i Silvija Šeparović.

''O slobodi i drugim bajkama'' emisija je koja je nastala neposredno nakon velikog prosvjeda protiv Covid mjera u Zagrebu. ''Portret za pamćenje'' objavljena je dan nakon što je preminuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a koja prikazuje njegovu kontroverznu i dugačku gradonačelničku ulogu u razgovoru s kolegom čiju je karijeru, interes i pisanje obilježio Bandić. I naposljetku, možda najdojmljivija od tri prijavljene emisije ''Yammat na Baniji - kratki rezovi jedne katastrofe'', reportaža s terena koju je snimila grupa novinarki prateći mikrofonom ekipu volontera Sloge koji su se organizirali u samo nekoliko sati nakon razornog potresa.

Foto: Privatna arhiva

- Bila bih neiskrena kada bih rekla da nismo očekivali nagradu jer mislim da radimo jako dobru stvar. Poslali smo jako dobre emisije koje su vrhunac radijskoj izraza - govori nam urednica Silvija Šeparović.

''Katedra za plastičnu kirurgiju'' emisija je koja se na Yammatu emitira od samih početaka i nalazi se u originalnoj programskoj shemi.

- Ljepota ove emisije je što se kroz ovo razdobolje lijepo razvijala. Potpuno smo otvorili formu. Iako sam ja urednica, odnosno sve dogovaram s kolegama, svi mogu taj prostor iskoristiti kako bi ostvarili svoju ideju. Emisija može biti u formi reportaže, razgovora sa znalcima i običnim ljudima, otvorena je temi - objašnjava Silvija te otkriva koja je pozadina zanimljivog imena.

- ''Katedra za plastičnu kirurgiju'' imala je svoj put pa iz toga i ime. Autor tog imena je Siniša Švec koji bi to bolje objasnio, no ide nekako ovako: u originalnom džinglu koji danas više ne postoji čuli su se zvuci skalpela i brijanja, što je predstavljalo ''odbrijavanje'' i skidanje maski pojedinca kako bismo ga prikazali onakvog kakav uistinu jest - objašnjava.

Emisija je u početku bila namijenjena portretiranju javnih osoba, od političara do sportaša i glazbenika, no s vremenom je taj izbor tema postao preuzak pa je Silvija odlučila ''otvoriti'' emisiju. Sada se uz osobe portretiraju i događaji te aktualna pitanja pa su tako nedavno radili i portret kontracepcijske pilule, odnosno govorili o ženskim pravima.

Zanimljivo je i kako emisija nema ustaljeni format već je prilagodljiva. Silvija za sebe kaže da je pravi ''radio manijak'', a oduvijek joj je bilo zanimljivo razbijati formate kako bi se maknula od standarda i unijela živost u svoju redakciju.

- Publika je zavoljela emisiju zato što ih uvijek može iznenaditi, odnosno biraju se teme, ljudi, pojave i događaji o kojima se ima puno reći i otkriti, a da se ne radi o trenutnim političkim pitanjima.

Silvija već neko vrijeme priprema i jednu posebnu emisiju, onu o počecima rata u Sarajevu.

- Zaboravljaju se zanimljive stvari koje su se događale u Sarajevu koje je tada bilo središte kreativnih ljudi koji su radili odlične stvari. U to vrijeme emitirao se odličan radio Zid koji danas više ne postoji, a tada je tamo djelovao Karim Zaimović. Iako nikada nisam čula njegove programe, nakon njegove smrti objavljena je zbirka priča o tome što je radio, a koje su meni na razini Borgesa. To je za mene izrazito zanimljiv materijal koji jedva čekam napraviti, samo da uhvatim vremena - govori Silvija.

Yammat je kroz godine emitiranja postao miljenik publike, a urednica nam je otkrila i koja je tajna njihovog uspjeha.

- S obzirom na to kako smo počeli, ljudi su imali velika očekivanja od nas, ali i mi smo sami imali velika očekivanja od sebe. Raditi nešto iz ničega je teško, ali posebno iskustvo. Nagrade koje dobijemo kao redakcija za mene su dokaz da se svatko može izboriti i da prostor slobode postoji, samo ga treba stvoriti i za time ići. Naša redakcija se toga drži, htjeli smo napraviti drugačiji radio, što su ljudi prepoznali. Ideja je prostor slobode. To se vidi i u našem izboru glazbe i govornom programu. Odlična smo ekipa i to su slušatelji prepoznali - objašnjava Šeparović.

U posljednje vrijeme sve se češće govori o budućnosti radija, mlađe generacije glazbu slušaju na steaming platformama kao što je Spotify, no pitate li Silviju, budućnost radija nije upitna.

- Istraživanja pokazuju da je radio vrlo otporan. Ljudi vjeruju radiju bez obzira na generaciju. To nas je uistinu ugodno iznenadilo jer ponekad nam svima djeluje kako mlađe generacije ne znaju što je radio. Radio ima jednu dimenziju koja nije fizička, radio je prijatelj, uvijek je tu uz tebe, društvo je u svakom trenutku, intiman je i mora dočarati ono što televizija pokazuje slikama. Mislim da je to tajna uspjeha radija - govori Silvija Šeparović koja je radila na svim medijskim formatima, no uvijek se vjerno vraćala radiju.

Iako su već nekoliko godina na novoj lokaciji u Tkalčićevoj ulici u strogom centru Zagreba, Lauba, gdje je Yammat i startao, za cijelu redakciju ima posebno značenje.

- Iz Laube smo potekli, tamo su naši počeci. To je kao kada razmišljaš o djetinjstvu. Uvijek će ostati posebna i uz Laubu nas vežu neke posebne uspomene koje ćemo uvijek pamtiti.

Redakcija Yammata zapravo je vrlo mala, a budući da imaju puno toga pokriti, njihov radni dan započinje večer prije.

- Večer prije dogovaramo se kako bi sve bilo spremno za jutro. Mi smo jako mala redakcija koja mora pokriti puno toga. Martina Vazdar tako radi u novinarskoj redakciji, ali je i DJ. Ujutro je netko dežuran za vijesti, a zatim počinju snimanja dijelova koji će se uklopiti u kasnije emisije. U posljednjih nekoliko godina dosta smo se okrenuli i ''zelenom programu'', iako je ta riječ već pomalo izlizana, u kombinaciji s Terra Hubom bavimo se pitanjima klimatskih promjena. Imamo puno emisija i puno posla, no zaista smo odlična ekipa - zaključuje Silvija koja je oko sebe okupila odličan tim, a svakog dana dokazuju kako radio uistinu može biti drugačiji, poseban i zanimljiv.

