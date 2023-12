Shrvana Matija Vuica oglasila se nakon smrti partnera Jurice: Bez tebe sam izgubljena

Shrvana glazbenica i modna dizajnerica Matija Vuica skupila je snage i oprostila se od svog životnog partnera Jurice Popovića koji je preminuo u 66. godini. - Ljubavi mog života srest ćemo se opet na našim skalinima, ti ćeš ih izgraditi za mene i čekati me sa nekom novom pjesmom, posvećenom nekom novom životu, našoj ljubavi, vjernosti i odanosti, ti čista dušo odmaraj i skladaj i pazi na sebe i pazi na mene jer bez tebe sam izgubljena. - napisala je Matija u posveti svom voljenom Jurici s kojim je provela 45 godina u ljubavi. Svoju ljubav uspješno su spajali i s modnim i glazbenim stvaralaštvom.

Njihov prvi zajednički zagrebački nastup bio je za Badnjak prije više od 40 godina, a pamtili su ga kao da je bio jučer. Za IN magazin ispričali su prije dvije godine kako im je ta večer priskrbila naziv nove nade, a opravdala je i sve ono što je predstavljao njihov Trotakt projekt, kasnije Gracia.

Spoj mode i glazbe, neopisivu srčanost i želju za uspjehom. Znali smo se posvađati, ali nikad mu nisam bacala pepeljaru u glavu – rekla je tada Matija i dodala: - Naša veza od početka je građena na temeljima poštovanja i apsolutne slobode. Bez toga ničega ne bi bilo – objasnila je Matija jednom prilikom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Matija Vuica svojim vjenčanicama usrećila je brojne mladenke, ali o svojoj vjenčanici nije pomišljala niti nakon više od 40 godina veze s Juricom Popovićem. U jednom intervjuu rekla je kako je svi tjeraju na to, ali ako bi se baš i pristala udati, to bi učinila u haljini ukrašenoj kristalima. Njih je spojio grad iz kojeg dolaze i o kojem uvijek rado govore. Točnije, njegova riva.

- To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze - rekla je Vuica za IN magazin.