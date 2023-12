Posljednja objava Jurice Popovića slama srca: Ne žalim više ni zbog čega, prešao sam davno preko svega

Vijest da nas je u 66. godini iznenada napustio glazbenik Jurica Popović danas nikog nije ostavila ravnodušnim. Iza sebe je ostavio neutješnu životnu partnericu, dizajnericu i glazbenicu Matiju Vuicu, obitelj i mnoge prijatelje koji se danas opraštaju od njega.

Njegova posljednja objava na društvenoj mreži Instagram slama srca, podijelio ju je 8. prosinca, a objavio je isječak iz jednog o njegovih glazbenih spotova.

- Ne žalim više ni zbog čega, prešao sam davno preko svega... – napisao je glazbenik, a to su upravo njegovi stihovi koje je napisao uz objavu i dirljivi video. U komentarima ispod objave već su se nizali neki od komentara koji daju saučešće njegovoj obitelji. – „Počivao u miru legendo“, „Pokoj vječni daruj mu Gospodine. Svjetlost vječna neka mu svijetli. Počivao u miru Božjem. U raj poveli ga anđeli nebeski. Obitelji iskrena sućut“, „Divni Jure počivao u miru Božjem, a Matiji i obitelji iskrena sućut“, „Počivao u miru dobri čovječe“, samo su neki od komentara ispod njegove posljednje objave na društvenoj mreži.

Podsjetimo, Jurica Popović bio je poznati glazbenik koji se njome bavio profesionalno od 1981. godine. Osnivač je grupa Trotakt projekt (1981.) i Gracia (1989.). Autor je (skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent) nekoliko stotina pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a pojavljuje se i kao kantautor pod imenom DJ Pop, piše na stranicama Hrvatskog društva skladatelja o bogatoj karijeri Jurice Popovića. Tvorac je i lika za djecu Simpatico koji kroz pjesmu educira ljude o potrebi razvoja socijalne svijesti i pomaganja drugima. Stilski raspon njegovih djela seže od alter rocka (Trotakt projekt u osamdesetim), etno popa (Gracia u devedesetima), elektro popa (DJ Pop u 2000.) do instrumentalne glazbe.

– U ovom sumornom okruženju, koje se nadvilo nad nama, ljubav nam jedino preostaje kao štit i snaga. Zato, jedino smisleno što mi dolazi na pamet jest ponuditi neku vibraciju kroz pjesmu koja bi ljude mogla uzdići iznad ove sveopće dezorijentiranosti – kazao je tada glazbenik. Prije tri godine objavio je album "Kozmičko dijete" i tada u jeku pandemije koronavirusa njegove pjesme su zračile optimizmom i entuzijazmom, a glazbenik nam je tada rekao da je kreativni rad njegov pojas za spašavanje. Glazba je bila njegova strast i sam je radio aranžmane za svoje pjesme, pisao tekstove i glazbu, pa čak smišljao i ideje za spotove, a otkrio nam je prije tri godine kako to nije isključivo zato što sve voli imati pod kontrolom.

– Odlučujuće je i to što me sav taj rad ispunjava velikim zadovoljstvom. Kada bih prepustio dio toga nekome drugome, tada ne bih mogao toliko trošiti tuđe vrijeme na svoje zamisli i eksperimente koliko to mogu sebi dopustiti da bih došao do željenog rezultata – rekao nam je tada Popović.

VIDEO: Iznenada preminuo glazbenik Jurica Popović