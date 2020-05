Sharon Stone se skinula i pokazala da i u sedmom desetljeću mami uzdahe

Sharon Stone (61) godinama je budila maštu muškaaca diljem svijeta zahvaljujći ulogama u erotskim trilerima od kojih je najpoznatiji "Sirove strasti".

Za razliku od većine zvijezda Hollywooda, glumica nije pobornica estetske kirurgije i tvrdi kako nikada ne bi otišla pod nož jer svoju tjelesnu formu i mlađahni izgled sasvim dobro održava redovitim vježbanjem i zdravom prehranom.

Foto: Instagram

Iako je već u sedmom desetljeću života, Sharon i dalje izgleda odlično, a to je ponovno pokazala na Instagramu, gdje je objavila fotografije u bikiniju. Na jednoj je fotografiji pozirala s metalnom kacigom na glavi, a u opisu se našalila kako joj to "drži misli na mjestu".

Glumica koja je za ulogu u "Casinu" zaradila nominaciju za nagradu Oscar bila je u braku dva puta: s Michaelom Greenburgom od 1984. do 1987. i Philom Bronsteinom s kojim se rastala 2004. godine, a u braku su bili šest godina. Prije dvije godine bila je u vezi s 19 godina mlađim Angelom Boffom. No veza je pukla, a Sharon je od tada sama. krajem prošle godine nasmijala je pratitelje kada je kazala kako su je blokirali na aplikaciji za traženje partnera, jer nisu povjerovali da je to stvarno ona.

Foto: Instagram