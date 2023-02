Shakira progovorila o Piqueu u novom intervjuu: 'Shvatila sam tko su mi pravi prijatelji'

Kolumbijska pjevačica Shakira (45) sredinom siječnja izbacila je pjesmu 'BZRP Music Sessions #53' kojom se obračunala s bivšim partnerom, umirovljeni nogometašem Gerardom Piqueom i prozvala ga za prevaru, a cijeli svijet tada je stao na njezinu stranu.

Pjevačica je prije nekoliko dana izbacila novu pjesmu, a sad je u novom intervjuu progovorila o svom životu, djeci, a prokomentirala je i kako se suočava s budućnošću bez Piquea.

- Uvijek sam bila emocionalno ovisna o muškarcima, moram priznati. Bila sam zaljubljena u ljubav i mislim da sam sada uspjela razumjeti tu priču iz druge perspektive - priznala je.

Dodala je da danas misli da je dovoljna sama sebi i da je mislila da se to nikada neće dogoditi.

- Danas osjećam da sam dovoljna sama sebi i vjerujem da kada se žena suoči s problemima u životu da izlazi jača, a kad izađe jača to je zato što je znala vlastite slabosti, prihvaća svoju ranjivost, izražavajući ono što osjeća. Uspjela sam osjetiti da sam dovoljna sama sebi, nešto što sam mislila da nikada ne bih mogla biti. Sada se osjećam potpuno - izjavila je.

Shakira je kazala i kako je glazba postala njena terapija nakon što je shvatila da se, kako je rekla, ne ostvaruju svi snovi u životu.

Dodala je i da je nakon što se odvojila od Piquea shvatila tko su joj pravi prijatelji, te da je to za nju bio, kako tvrdi, trenutak brutalne iskrenosti.

- Život me odlučio staviti u ponekad neugodne položaje kako bi mi pružio razumijevanje o tome kako drugi žive - zaključila je pjevačica na kraju intervjua.

Podsjetimo, Shakira je izbacila još jednu pjesmu i to duet s kolumbijskom pjevačicom Karol G imena 'TQG'. Pjesma je izašla kao dio Karolinog novog albuma 'Mañana Será Bonito', a prikupila je već nekoliko milijuna pregleda. Kolumbijske pjevačice u pjesmi govore o muškarcima koji su ih povrijedili. Karol G aludirala je na svoju vezu s reperom Anuelom AA od kojeg se rastala 2021. Shakira pak spominje nekoga tko se udaljio od nje, što je očita referencom na prekid s Piqueom.

- Zašto me tražiš ako znaš da ne ponavljam greške, reci svojoj novoj bebi da se ne natječem za muškarce - dio je refrena koji pjevaju Shakira i Karol G. Prozivanje bivših nije stalo samo na tome. Shakira se u jednom dijelu pjesme naizgled ponovo obrušila na Piquea i njegovu novu djevojku Claru Chiju Marti te rekla da ju je povrijedilo što ga je vidjela s drugom.

Karol G je nakon izlaska pjesme izjavila da je pjesmu napisala prošle godine tijekom svog 'emotivnog putovanja'.

- Kada sam je napisala, za mene je to imalo osobno značenje koje je evoluiralo tijekom vremena i iako ne predstavlja trenutno stanje, to je bio poseban trenutak u mom životu - rekla je otkrivši da je već duže vrijeme željela ostvariti suradnju sa Shakirom koju je kontaktirala nakon što je čula njezinu pjesmu Monotonia.

Podsjetimo, umirovljeni nogometaš Shakiru je prevario s Clarom Chijom Marti (23). Španjolski mediji pisali su kako je pjevačica otkrila da je nogometaš vara zahvaljujući džemu. Naime, već neko vrijeme TikTokom i Twitterom kruže razne teorije o njihovom raskidu, a jedna je od njih i da je Shakira nakon poslovnog puta stigla kući i htjela je pojesti nešto slatko. Uvijek u frižideru drži svoj omiljeni džem koji Pique zbog posebne dijete ne jede, a za poslasticu nisu bila zainteresirana ni djeca. Kako je džem bio pojeden, Shakira je posumnjala da je netko bio u njihovoj kući.

