Severina osvanula u neviđenom izdanju! Pogledajte u čemu se pojavila na ulicama Monte Carla

Severina Kojić svoje je mnogobrojne obožavatelje na društvenim mrežama počastila nesvakidašnjim izdanjem. Pjevačica je na svom Instagramu objavila fotografiju na kojoj besprijekorno sređena šeta ulicama Monte Carla, a najviše pozornosti izazvao je modni detalj na glavi pjevačice. Severina je kosu prekrila plavom maramom, a njezin je modni odabir naišao na oduševljenje njezinih pratitelja.

'Predivna si', 'Prava dama', 'Savršena', 'Seve ti si bomba' - samo su neki od komentara ispod fotografije snimljene u Monacu. Jedan od obožavatelja usporedio ju je i s jednom od nekada najljepših žena na svijetu, glumicom i monegaškom princezom Grace Kelly. Fotografiju je pjevačica upotpunila i poznatim citatom iz Monty Paytona "Always Look on the Bright Side of Life" ("Uvijek gledaj na vedriju stranu života") aludirajući na privatnu dramu sa sinom Aleksandrom koja ju je zadesila nedavno.

Podsjetimo, potkraj studenog sud je donio privremenu odluku da Severinino dijete živi s ocem Milanom Popovićem koji će samostalno brinuti o obrazovanju i zdravlju djeteta.