Severina čestitala Božić i pokazala kako je uredila dom: 'Želim vam puno zdravlja i unutarnjeg mira'

Pjevačica Severina Vučković (50) na Instagramu se obratila pratiteljima povodom Božića. Pjevačica je pokazala kako je uredila dom, te je ispred bora pozirala u elegantnoj bijeloj haljini i zlatnim cipelama.

- Povodom najljepšeg blagdana, Božića, želim vam puno zdravlja, unutarnjeg mira i vanvremenske ljubavi... - napisala je Vučković, a fotku je brzo lajkalo više od 30.000 ljudi.

U komentarima su joj se javile brojne poznate osobe, te su joj mnogi od njih ostavili emotikone srca.

Severina je nedavno objavila novu pjesmu 'Vjerujem u tebe' koja je ubrzo postala veliki hit. Glazbu autorski potpisuju Filip Miletić, producent, skladatelj i aranžer te Dino Merlin, autor stihova, a režiju za spot Darko Drinovac.

Koliko je jaka veza između Severine i pjesme, interpretirao je i jedan od Severininih najbližih prijatelja: ''Ona, diva, s patinom ranjavane žene to pjeva svom emocijom i energijom zarobljenom i zatomljenom. Malo koji glas bi mogao doprijeti tako duboko do mene da me naježi na prvo slušanje. To može samo glas koji je proživio i preživio ispisanu priču pjesme. Baš zato će ovo biti vječna pjesma s poukom u kojoj će se, uvjeren sam, mnogi pronaći, jer je iskrena, istinita i introspektivna. Vjerujete u svaki otpjevani stih i suosjećate. Glas zarobljene djevojčice u ženi, a djevojčica i žena pjevaju na ivici suza, taj dojam mudro pojačava dječji zbor koji pjeva prateće vokale. Čudo! I onda, najednom, cinizam prelazi u nevjerojatnu energiju, u refren kojeg su u užitak doživljaja pretvorila tri nevjerojatna talenta (s početka priče). Ono zbog čega volimo glazbu. Trepere te dragocjene životne riječi, bol, suočavanja i priznanja, ali i spoznaje da je ljubav ipak njen život i njezina snaga. Dino Merlin kao da je pisao pincetom zaključujući da žena nakon svih brodoloma ostaje i dalje snažna i vjeruje u snagu Boga. Propitkuje zašto toliko kušnji i je li ljubav i dalje obostrana. Ova je pjesma i poruka i pouka, gdje i sama Severina pjeva da je sretna žena i da sreća prati hrabre.''

