Luka iz 'Braka na prvu' priznao kako mu je ovo bila najteža godina: Čovjek bi pomislio da sam uklet

Luku Budaka gledatelji su upoznali u RTL-ovom showu "Brak na prvu" u kojem je pokušao pronaći svoju idealnu partnericu. Njegov brak iz showa nije uspio u stvarnom životu, a stručnjaci u showu su ga spojili s Nadijom Amić, a par se rastao u prijateljskim odnosima.

Nakon showa se zaljubio u stručnjakinju iz ove emisije Ingrid Divković, a par je prošle godine putem društvenih mreža objavio kako više nisu zajedno. Na Instagramu je Luka sada stavio objavu u kojoj je pokazao svoju novu djevojku i priznao kako mu je ovo bila teška godina, ali kako je u toj teškoj godini pronašao i ljubav te je otkrio da je njegova nova odabranica Sanja.

- Moram vam priznati da mi je ovo bila jedna od najtežih godina u životu, ako ne i najteža. Majke mi. Od provalnika, nesreće, krađe i kojekakvih sranja čovjek bi pomislio da sam uklet, no sam sam to tražio od onoga gore. Ima taj jedan citat koji kaže da kad tražiš snagu, On ti da teret da ga nosiš, ako tražiš mudrost, On ti da probleme da ih riješiš, ako tražiš hrabrost, On ti da opasnost da prebrodiš. Ljubav sam tražio i On mi je dao nju. - napisao je Luka.

U komentarima su mu se javili i njegovi pratitelji i napisali: -Uvijek ima razloga za ljubav. Čestitke Luka tebi tvojoj curi, prelijepi ste. Poslije kiše uvijek dođe sunce, a tebi je to Ona! Svako dobro za blagdane.

