Svake godine ih gledamo u filmu 'Sam u kući', no oni danas potpuno drukčije izgledaju i teško biste ih prepoznali

Kultni božićni film 'Sam u kući' već nas 30 godina oduševljava svake blagdane, a njegov junak maleni Kevin McCallister svima je polako ali sigurno ušao u srca. Mnogi se sjećaju i lopova iz filma koji su imali nadimak 'Wet bandits' ili mokri banditi. Riječ je o Marvu i Harryju koje su utjelovili glumci Daniel Stern i Joe Pesci.

Glumac Daniel Stern, u filmu Marv Merchants, jedan od lopova, snimio je još nekoliko filmova, iako svi manje uspješni od 'Sam u kući'. No, ovaj se glumac bavi i režiranjem i umjetnošću, a 2009. godine dobio je i nagradu Call to Service Award bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame.

Foto: Profimedia

U filmu su lopovi često bili žrtve Kevinovih zamki koje su često ostavljale posljedice na njihovim tijelima, kao što je primjerice - otisak vruće pegle na licu. Daniel se jednom prilikom osvrnuo baš na ozlijede koje je zaradio na snimanju, a koje nisu bile samo filmska magija i šminka.

"To je kao da smo igrali neki sport. Ne bole vas nikakve ozljede jer ste se zabavljali. Dobio sam jak udarac u nos i raskrvario ga kada sam morao gurnuti glavu kroz vratašca za pse. Morao sam ju i brzo izvući, ali sam zapeo svojim velikim nosom", prisjetio se.

Daniel nije ostao u kontaktu s Macaulayem Culkinom koji je utjelovio Kevina. No blizak je s Joeom Pescijem koji je glumio Harryja. On je ostvario znatno veći uspjeh od drugih nakon uloge Limea pa je tako glumio u filmovima "Moj rođak Vinny", "Casino" i "Smrtonosno oružje 3 i 4". On je otkrio kako je zadobio ozbiljne opekline nakon što mu je u jednoj sceni bila zapaljena glava. Joea ćemo ponovno gledati u filmu 'Bupkis' u kojem će glumiti uz komičara Petea Davidsona i Edie Falco, najpoznatijoj po ulozi Carmele u seriji The Sopranoes. Joeu će ovo biti prvi put da ga vidimo na velikom platnu nakon čak 30 godina.

Foto: Profimedia

