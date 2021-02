Sestre Kardashian snimljene na odmoru, a fotke paparazza razlikuju se od onih s Instagrama

Kourtney i Kim Kardashian uživale su na plaži na otočju Turks i Caicos gdje se odmaraju sa svojom djecom. Poznate sestre su nakon snimanja zadnje epizode njihovog realityja "Keeping up with the Kardashians" odlučile otići na odmor. Na plaži i tijekom vožnje brodom u minijaturnim kupaćim kostimima pokazale su svoje zanosne obline, koje su samu Kim najviše i proslavile. Ipak snimke paparazza razlikuju se dosta od fotki koje slavne sestre objavljuju na Instagramu gdje vješto koriste photoshop kako bi "ispeglale" nepravilnosti na tijelu.

Iz Los Angelesa su otišle isti dan kada je tamo stigao Kimin suprug Kanye West koji već nekoliko tjedana nije bio u LA-u što je dodatno produbilo sumnju kako je njegov brak s Kim gotov te je razvod samo pitanje dana. Par je već neko vrijeme u lošim odnosima i izgleda da bi sedma godina braka mogla biti kobna za njih, a na nekim od fotografija obožavatelji su primijetili kako Kim više ne nosi bračni prsten.

Strani mediji nedavno su pisali kako je Kanye odlučio malo 'prepraviti' svoj dugoočekivani deseti studijski album. Naime, Kanye navodno ispravlja ranije napisane tekstove kako bi se u njima referirao na svoj najavljeni razvod. A o čemu će biti točno tekstovi, ne zna se.

