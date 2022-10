Sestra nestale Marijene Seifert: 'Dobila sam sliku što se dogodilo i nekako pokušavam to prihvatiti, saznali smo sve'

Maja Kovačević, sestra pobjednice regionalnog Big Brothera koja je nestala u travnju ove godine Marijane Seifert, sudjelovat će u srpskom realityju Zadruga 6. Maja je prije ulaska u show razgovarala s voditeljima, a razgovor su prenijeli srpski mediji. Otkrila je da je svoje sudjelovanje u showu dogovorila prije tragedije koja ih je zadesila. Kovačević je otkrila i da je obitelj saznala još neke detalje oko ovog nesretnog događaja.

- Večeras je moj ulazak i ne bih se htjela fokusirati i pričati o tome. Za sve postoji vrijeme. Mi kao obitelj smo dali sve od sebe i saznali 99,9 posto toga. Kada ću biti spremna to ispričati, podijelit ću to s javnošću. Dobila sam sliku što se dogodilo i nekako pokušavam to prihvatiti. Saznali smo sve što je bilo - rekla je Maja te dodala da o ovome nije pričala ni s kim osim sa svojim najbližima.

- S obitelji pričam jedino o tome. Dijelimo plač i suze. Teško mi je bilo doći ovdje – rekla je u studiju.

Podsjetimo, o Majinom ulasku u Zadrugu već se govorilo, a izbio je i skandal.

Naime, kako je prije ulaska u kuću trebala biti u karanteni, da bi joj olakšao boravak njen prijatelj Lav Geršman htio joj je donijeti poklon. No, potpuno ga je šokiralo kada je vidio da se ona tamo više ne nalazi. Srpski mediji pisali su kako se Maja predomislila i pobjegla iz karantene, ali Kovačević je potom kazala kako to nije istina, te je objasnila o čemu je zapravo riječ.

- Još uvijek se nalazim u Beogradu u hotelu. Nema ni govora o tome da sam pobjegla iz karantene. Radi se o tome da još nisam stigla riješiti neke stvari kao što je otvaranje računa u banci gdje ću dobiti honorar. Drago mi je što produkcija ima razumijevanja da mogu ući naknadno. Bit će to vrlo brzo - kazala je za Slobodnu Dalmaciju. Ranije je Kovačević izjavila kako u Zadrugu ulazi jer smatra da je to lak način da dođe do zarade, a novac joj treba jer otvara svoj biznis. Progovorila je i o sestri Marijani.

- Nije mi dan da pričam o njoj. Došla sam ovdje. Osjećam da je više nema, ali ne mogu o tome sada - zaključila je Kovačević koja je već ranije bila u jednom srpskom realityju pod nazivom 'Bar'.

Marijanin nestanak prijavio je njezin suprug Karlo, a nestala je tijekom noći 27. travnja te nije ostavila nikakvu poruku niti je dala ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće. U trenutku nestanka na sebi je imala kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

