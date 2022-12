U show je ušla sa 135 kg, a sada je pala ispod 75 kg: 'Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela'

Mirna Posavec, kandidatkinja četvrte sezone emisije ''Život na vagi'', na Instagramu često objavljuje fotografije iz privatnog života na Instagramu. Njen veliki gubitak kilograma i ustrajnost da promijeni svoj život mnogima služi kao inspiracija. Upravo zbog toga je postala i član tima showa ''Život na vagi'' te se u prošloj sezoni našla u ulozi asistentice produkcije koja je zadužena za kandidate.

Mirna je ovaj put na društvenim mrežama odgovarala na pitanja pratitelja te je otkrila kako bez 'Života na vagi' ne bi uspjela skinuti kilograme.

"Ne bi sigurno. I dalje bih imala puno kilograma, bila nesretna i jela zbog toga, onda imala još više kilograma i bila u tom začaranom krugu. Sva sreća da sam se prijavila i da su me primili. Naučila sam ono što mi je bilo potrebno da si preokrenem život" rekla je Mirna.

Priznala je i da su je boljele uvrede ba temelju njene težine, a jedan komentar joj se posebno urezao u pamćenje.

"Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce", izjavila je.

Podsjetimo, bivša kandidatkinja "Života na vagi" nedavno je otkrila kako joj povratak starim navikama nije opcija.

– I samoj sebi se katkada čudim kako sam od osobe koja je uvijek od svega odustajala došla na to da ne odustajem. Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprečavala. Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati – otkrila je Mirna. Inače, krajem listopada prošle godine pala je ispod 75 kilograma. Mirna je na prvom vaganju imala nešto više od 135 kilograma, a do danas je skinula čak 60 kg. Svojim primjerom nastoji potaknuti i druge na promjenu pa tako na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz teretane, a pratiteljima dijeli i savjete vezane za zdravu prehranu. Krajem prošle godine pohvalila se i da je postala instruktorica fitnessa.

"Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show 'Život na vagi', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke", napisala je tada Mirna na Instagramu.

